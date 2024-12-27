京華城案1500萬元交保 應曉薇：我沒有貪污

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（中央社記者林長順台北27日電）國民黨台北市議員應曉薇涉京華城案，北檢依貪污罪起訴並將羈押中的應曉薇移審台北地院，合議庭今天凌晨裁定1500萬元交保。應曉薇下午辦保完成離開法院，強調她沒有做錯事、沒有貪污。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定前台北市長柯文哲圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，昨天依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。

全案移審台北地方法院，由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢組成合議庭審理。合議庭閱卷後，昨晚召開在押被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲的移審庭，今天清晨裁定交保。檢方將提抗告。

北院裁定柯文哲3000萬元交保、沈慶京4000萬元交保、應曉薇1500萬元交保、彭振聲500萬元交保、李文宗除了先前200萬元外，加保800萬元，均限制出境、出海、住居。

北院另諭知5名被告，除了日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為。

5名被告由家屬或律師到北院辦理交保程序，李文宗、彭振聲上午辦保完成離開，沈慶京、柯文哲則在中午離開法院。柯文哲離開法院時被人踩到拖鞋差點跌倒，上車後向支持群眾揮手致意。

應曉薇下午4時左右辦完交保手續，她離開法院時先哽咽表示「我沒有做錯事」、「我沒有貪污」，隨後在親友陪同下搭車離去。（編輯：唐聲揚）1131227