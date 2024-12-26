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京華城案應曉薇涉貪污洗錢 2罪求刑16年半

2024/12/26 11:45（12/26 12:03 更新）
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台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案26日偵結，上午10時召開記者會說明。羈押中的國民黨台北市議員應曉薇（中）被囚車提押至北檢。中央社記者趙世勳攝 113年12月26日
台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案26日偵結，上午10時召開記者會說明。羈押中的國民黨台北市議員應曉薇（中）被囚車提押至北檢。中央社記者趙世勳攝 113年12月26日
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（中央社記者林長順、黃旭昇台北26日電）北檢偵結京華城案，認為台北市議員應曉薇濫用議員權力，介入行政權核心，且基於收賄犯意，犯貪污收賄罪與洗錢罪嫌，2罪合計求處有期徒刑16年6月。罰金共5000萬元。

台北地檢署偵辦京華城案，前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等涉犯貪污治罪條例等案，今天偵查終結。

依檢方公布的說明，沈慶京企圖不法永久享有京華城購物中心建照上的樓地板面積，基於賄賂犯意，於民國106年至108年間，賄賂應曉薇及其助理吳順民，讓2人為京華城案陳情、施壓北市府公務員。

在這個階段，應曉薇收受沈慶京共新台幣600萬元賄賂、吳順民收賄185萬元。

檢方說，應曉薇、吳順民於109年、110年間，要求台北市府將京華城公司陳情案送入都委會研議，濫用議員權力介入行政權核心事項。

檢方說，應曉薇、吳順民2人見北市都發局及都委會基層公務員，認為京華城申請都市更新容積獎勵的適法性有問題時，竟陸續以拜託台北市前副市長彭振聲「放水」幫忙京華城案。

另外，檢方說，應曉薇濫用議員權力帶同沈慶京出席都委會研議程序違反程序發言、致電市長室追問簽呈公文進度以排除簽辦過程之障礙、指名特定公務員出席議員協調會、以電話責問都發局公務員、當面責罵都委會公務員、向不配合之公務員大量索取資料，造成公務員工作負荷與心理壓力等方式，濫權干涉依法行政之公務員行使職權。

檢方查出，這階段，應曉薇收賄共4500萬元，吳順民收受123萬5484元賄賂。

檢方說，沈慶京於111年1月至10月間，見京華城案通過都市計畫，進入都市設計及土地使用開發許可之審議程序，為加速核發土地建照速度，持續行賄應曉薇、吳順民2人。

其2人繼續為鼎越公司召開協調會，持續護航鼎越公司依本案都市計畫內容取得最高20%容積獎勵之建造執照。檢方查出，沈慶京於此階段交付應曉薇共150萬元賄賂、交付吳順民收受共55萬元賄賂。

合計上述，檢方查出，應曉薇違背職務收受沈慶京賄賂共5250萬元，針對犯罪所得，聲請法院宣告沒收或追徵其價額。檢方偵查中，聲請扣押應曉薇財產，經法院裁准，以保全追徵犯罪所得。

另外，檢方查出吳順民總共收賄363萬5484元，也聲請法院宣告沒收或追徵其價額。

在量刑部分，檢方說，審酌被告應曉薇收受沈慶京賄賂高達數千萬元，有違民意代表應恪盡職責、為選民謀最大福祉之付託；臨訟之際，竟為脫免刑責而欲自機場出境潛逃，足徵其面對司法調查仍不思悔改，惡性重大，具體求刑。

檢方說，對應曉薇違背職務之行為收受賄賂罪嫌，求處有期徒刑13年，併科罰金3000萬元，褫奪公權10年；其所犯洗錢罪嫌，求量處有期徒刑3年6月，併科罰金2000萬元。（編輯：李錫璋）1131226

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#沈慶京
#京華城
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