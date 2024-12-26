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柯文哲透過募款小物肖像權等 侵占政治獻金逾6千萬
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柯文哲涉貪起訴 北院下午2時抽籤承審合議庭

2024/12/26 12:19（12/26 13:20 更新）
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台北地檢署偵辦京華城案，9月18日第3度提訊柯文哲（左）。（中央社檔案照片）
台北地檢署偵辦京華城案，9月18日第3度提訊柯文哲（左）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北26日電）北檢偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪污等罪起訴柯文哲等11人。台北地方法院預計下午2時公開抽籤承審合議庭。合議庭組成後，最快下午召開5名在押被告的移審庭，決定是否繼續羈押。

柯文哲案重點整理

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定前台北市長柯文哲圖利財團百億、收賄1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，今天依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯求刑合計28年6月。

北院表示，已收到京華城案的起訴卷證，目前由分案室與分案庭長研判確認應屬刑事一般庭或重金庭的案件中。北院預計於下午2時於5樓法官研究室公開抽籤，屆時也會簡單說明抽籤原則。

另外，北檢偵辦期間聲請羈押禁見柯文哲、前台北市副市長彭振聲、前台北市辦公室主任李文宗、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇。北檢上午已將5人提押到候審室。北院組成合議庭後，預計最快下午召開移審庭，決定是否繼續羈押。（編輯：吳協昌）1131226

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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