加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲涉收賄公益侵占遭求刑合計28年半 北檢關鍵問答一次看
首頁 / 政治
柯文哲政治獻金案
新聞專題
柯文哲政治獻金案1/155
首頁 / 政治

北檢起訴柯文哲 黃國昌：證據虛弱政治辦案斧鑿斑斑

2024/12/26 11:32（12/26 11:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨立委黃國昌。（中央社檔案照片）
民眾黨立委黃國昌。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北26日電）北檢認定前台北市長、民眾黨主席柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，總計求處28年6月徒刑。民眾黨立委黃國昌抨擊，北檢起訴證據虛弱到不知如何吐槽，政治辦案斧鑿斑斑，為構陷柯文哲，無所不用其極地踐踏司法。

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，總計求處28年6月徒刑。北檢指控，柯文哲圖予財團百億不法利益，收受千萬賄賂，且侵占數千萬政治獻金。

黃國昌今天透過臉書指出，北檢關押柯文哲4個月，與「鏡檢」、「泣檢」等綠媒一搭一唱，科幻小說版本從收賄700萬元、收賄170萬元、虛擬貨幣、冷錢包，到在市長室跟動工典禮收賄1500萬元，甚至前兩天還說在新加坡密會，版本五花八門，配合民進黨進行政治追殺。

黃國昌指出，結果今天北檢起訴記者會底牌一掀，簡直虛弱到不知道怎麼吐槽，針對媒體經營檢調7年獲取的「1500 小沈」，北檢認為柯文哲親自收受1500萬元賄款；然而賄款收受的時間、地點及流向，北檢都不知道，但北檢還是硬要指控柯文哲收賄款。

黃國昌指出，押人取供押4個月，不要說證據，連收賄的基本事實都無法認定，這種起訴品質，檢察總長邢泰釗、北檢檢察長王俊力都不會覺得汗顏嗎。

黃國昌抨擊，政治辦案斧鑿斑斑，為了構陷柯文哲，無所不用其極地踐踏司法，挑戰一般人的智商，「功在黨國」4個大字，北檢當之無愧。

此外，民眾黨立委黃珊珊也透過臉書表示，「從現在起，公開審理，別再放話」。（編輯：蘇志宗）1131226

延伸閱讀
柯文哲涉收賄公益侵占遭求刑合計28年半 北檢關鍵問答一次看京華城、政治獻金案 北檢量刑意見全文京華城案柯文哲遭起訴 北市：不排除停工京華城案、政治獻金案偵辦大事記
柯文哲
柯文哲遭起訴 國民黨籲司法毋枉毋縱不可羅織罪名柯文哲涉收賄公益侵占遭起訴 綠：尊重司法
黃國昌
傳北檢將起訴柯文哲 黃國昌要求證據清單一併公布民眾黨團促霸凌案重啟調查 衛福部：會依法秉公處理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
柯文哲李文宗等人犯罪所得近億元 北檢查獲撕碎便條紙指示共犯出境
108
更多編輯台推薦新聞：