北檢起訴柯文哲 黃國昌：證據虛弱政治辦案斧鑿斑斑

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（中央社記者郭建伸台北26日電）北檢認定前台北市長、民眾黨主席柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，總計求處28年6月徒刑。民眾黨立委黃國昌抨擊，北檢起訴證據虛弱到不知如何吐槽，政治辦案斧鑿斑斑，為構陷柯文哲，無所不用其極地踐踏司法。

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，總計求處28年6月徒刑。北檢指控，柯文哲圖予財團百億不法利益，收受千萬賄賂，且侵占數千萬政治獻金。

黃國昌今天透過臉書指出，北檢關押柯文哲4個月，與「鏡檢」、「泣檢」等綠媒一搭一唱，科幻小說版本從收賄700萬元、收賄170萬元、虛擬貨幣、冷錢包，到在市長室跟動工典禮收賄1500萬元，甚至前兩天還說在新加坡密會，版本五花八門，配合民進黨進行政治追殺。

黃國昌指出，結果今天北檢起訴記者會底牌一掀，簡直虛弱到不知道怎麼吐槽，針對媒體經營檢調7年獲取的「1500 小沈」，北檢認為柯文哲親自收受1500萬元賄款；然而賄款收受的時間、地點及流向，北檢都不知道，但北檢還是硬要指控柯文哲收賄款。

黃國昌指出，押人取供押4個月，不要說證據，連收賄的基本事實都無法認定，這種起訴品質，檢察總長邢泰釗、北檢檢察長王俊力都不會覺得汗顏嗎。

黃國昌抨擊，政治辦案斧鑿斑斑，為了構陷柯文哲，無所不用其極地踐踏司法，挑戰一般人的智商，「功在黨國」4個大字，北檢當之無愧。

此外，民眾黨立委黃珊珊也透過臉書表示，「從現在起，公開審理，別再放話」。（編輯：蘇志宗）1131226