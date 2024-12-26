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柯文哲透過募款小物肖像權等 侵占政治獻金逾6千萬
首頁 / 政治

柯文哲睥睨藍綠到身陷囹圄 10年從政戲劇性起落

2024/12/26 12:00（12/26 13:19 更新）
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柯文哲從聲勢如日中天、問鼎總統大位到淪為階下囚，素人從政的他投身政治10年，被政壇喻為「南『柯』一夢」。（中央社檔案照片）
柯文哲從聲勢如日中天、問鼎總統大位到淪為階下囚，素人從政的他投身政治10年，被政壇喻為「南『柯』一夢」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北26日電）民眾黨主席柯文哲2014年當選台北市長後聲望扶搖直上，被視為敢言、清廉的政治明星，卻在參選總統落敗後爆發涉貪案，遭起訴求處重刑。從聲勢如日中天、問鼎總統大位到淪為階下囚，素人從政的他投身政治10年，被政壇喻為「南『柯』一夢」。令人不勝唏噓。

柯文哲案重點整理

柯文哲畢業於台大醫學系，35歲當上台大醫院主治醫師兼外科加護病房主任，並在台大醫院建立器官移植小組、引進葉克膜系統。他過去自稱「深綠」，2011年爆發愛滋器捐案，時任台大醫師柯文哲遭彈劾懲處，成為他棄醫從政契機。

2014年與民進黨合作投入台北市長選舉，挾著當年太陽花運動氣勢，加上其素人敢言形象，柯文哲在全台掀起「柯P旋風」，最終成功翻轉國民黨長年執政的台北市。

2014年11月29日九合一選舉投開票，柯文哲（中）當選台北市長，在競選總部外與家人一起向支持者致意。（中央社檔案照片）
2014年11月29日九合一選舉投開票，柯文哲（中）當選台北市長，在競選總部外與家人一起向支持者致意。（中央社檔案照片）

柯文哲2018年與民進黨分道揚鑣，爭取競選連任遭藍綠夾殺，最終僅險勝3000多票過關。2019年柯文哲仿效蔣渭水創立「台灣民眾黨」，隔年提出不分區立委成功拿下5席進軍國會，並於2022年卸任台北市長後，積極備戰2024總統大選。

2024總統大選期間藍白整合最終破局，柯文哲結合空戰與多項青年政策，除打出「棄藍綠，保台灣」口號，並以「小草」作為象徵支持者堅忍不拔的形象，最後關頭獲得大量年輕人與中間選民支持，一度聲勢鵲起，有望問鼎總統寶座。

柯文哲（左）卸任台北市長後，積極備戰2024總統大選。今年1月12日在黃珊珊（右）等人的陪同下，至台北市北投、士林一帶以車隊掃街方式拜票，民眾揮旗表達支持。（中央社檔案照片）
柯文哲（左）卸任台北市長後，積極備戰2024總統大選。今年1月12日在黃珊珊（右）等人的陪同下，至台北市北投、士林一帶以車隊掃街方式拜票，民眾揮旗表達支持。（中央社檔案照片）

儘管柯文哲最後無緣總統大位，但卻為民眾黨搶下8席不分區立委，在第11屆立法院成為關鍵少數，柯文哲持續領導黨務、參與黨團會議，多次在重要議題上與藍綠分庭抗禮，仍維持舉足輕重的政治分量。

不過，一向標榜公開透明、清廉勤政的柯文哲，今年4月後遭指控涉入京華城容積率案，8月時更爆發黨內政治獻金申報瑕疵、選舉補助款購置商辦等案，重創外界對民眾黨的信心，柯文哲8月29日公開鞠躬道歉，並向黨中央請假3個月接受調查。

就在柯文哲宣布請假的隔天8月30日，檢廉發動搜索柯文哲住家並將他帶回偵訊，9月5日遭法院裁定羈押禁見，10年來在政壇意氣風發、睥睨藍綠的柯文哲遭上銬，帶上囚車送往看守所，震撼政壇。

隨著京華城案偵查收尾，柯文哲日前向法院聲請解除禁止通信，並向黨秘書長周榆修遞交辭黨主席聲明，但民眾黨決策圈喊出全力慰留，未打算准辭切割。

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，並求處28年6月徒刑。

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柯文哲於2014年12月25日就任台北市長，是他政治生涯的起點，距離被起訴剛好是10年又1天，他這10年在政壇呼風喚雨，一手打造政壇第三勢力的白色力量，許多支持者不離不棄，一路力挺他們暱稱的「阿北」。

如今官司纏身重創形象，柯文哲未來除了要面對司法，政治上還將面臨如何向支持者交代，以及民眾黨怎麼因應巨變，將是柯文哲以及民眾黨全黨上下的嚴峻考驗，白色力量何去何從，也將牽動台灣政局發展。（編輯：謝佳珍）1131226

羈押中的柯文哲（中）被囚車提押至北檢。中央社記者趙世勳攝 113年12月26日
羈押中的柯文哲（中）被囚車提押至北檢。中央社記者趙世勳攝 113年12月26日
（中央社製圖）
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