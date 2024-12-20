柯文哲遞交辭黨主席聲明 張啓楷：黨內傾向繼續慰留

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（中央社記者郭建伸台北20日電）北院今天裁准民眾黨主席柯文哲遞交給黨秘書長周榆修的辭職聲明。民眾黨立委張啓楷受訪表示，很多中央緊急應變小組成員都認為柯文哲被政治迫害，傾向不同意黨主席在政治迫害的情況下請辭，將繼續慰留。

民眾黨主席柯文哲因涉及京華城等案遭台北地檢署聲請羈押禁見獲准。柯文哲日前聲請將自己擬具的民眾黨黨主席辭職聲明交給民眾黨秘書長周榆修。台北地院認為不影響檢方偵查作為，今天裁准。

但民眾黨透過聲明表示，目前尚未收到法院文件，且民眾黨相關章程運作，應由民眾黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定辭職生效。

張啓楷受訪表示，目前僅是由媒體報導得知，聲請書還沒送到黨部，明天中央緊急應變小組會將開會，進一步討論後才有明確答案。

張啓楷透露，現在很多中央緊急應變小組成員、黨籍立委都認為柯文哲被政治迫害，傾向不同意黨主席在政治迫害的情況下請辭，將繼續挽留、慰留，「請他繼續請假就好了」。

媒體詢問，黨部要如何挽留柯文哲。張啓楷表示，如果柯文哲真的要離開黨主席的位子，不是經由法院、北檢解釋黨章，而是經由中評會、中央委員會討論。（編輯：翟思嘉）1131220