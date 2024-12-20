柯文哲聲請遞辭黨主席聲明獲准 法院：不影響偵查

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（中央社記者林長順台北20日電）民眾黨主席柯文哲因涉京華城等案遭羈押禁見。柯文哲日前聲請解除禁止通信，將自己擬具的民眾黨主席辭職聲明交給黨秘書長周榆修。台北地院認為不影響檢方偵查作為，今天裁准。

前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲因涉及京華城案、政治獻金等案，台北地檢署於今年9月間以柯文哲涉犯貪污治罪條例等罪，有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。北檢10月底聲請延押2個月，台北地方法院裁准。本案預計將於下週偵查終結。

柯文哲日前向台北地方法院遞狀，聲請「准許解除其辭台灣民眾黨黨主席之聲明之禁止通信，而將之交付秘書長周榆修」。北院收案後，發函徵詢台北地檢署意見後，今天裁定「被告柯文哲如附件所示之聲明，得交付台灣民眾黨秘書長周榆修」。

北院指出，柯文哲所擬具的民眾黨黨主席辭職聲明，經審酌其內容，並未與其所涉犯貪污治罪制條例犯罪嫌疑相關，純屬該黨一般黨務運作事宜，應無勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，不妨礙羈押聲請人並禁止其接見通信的目的，且不影響偵查不公開。

北院表示，依據台灣民眾黨網頁下載之「台灣民眾黨黨章」第3章第2節第16條規定，僅規定黨主席請辭後的處理方式，並未明定黨主席請辭之程式；而依法理，應以請辭的意思表示到達，即生辭職效力。所以柯文哲聲請准許解除其辭台灣民眾黨黨主席聲明的禁止通信，而將之交付秘書長周榆修，此種解除通信確可發生辭職的效力，屬於合法且有效的行為。

北院認為，准許柯文哲辭黨主席聲明交付台灣民眾黨秘書長，聲明交付台灣民眾黨時，即生辭黨主席職之法律效力，且不影響檢察官繼續偵查作為，又無勾串共犯證人、湮滅證據之虞，柯文哲的聲請為有理由，應予准許。

刑事訴訟法規定，羈押並禁止接見通信之被告，法院對其通信的禁止，效力及於書信以外的文件，若發送書信以外的文件時，看守所也應檢具相關資料，報請檢察官或法院同意後，才得發送。

北院人士指出，強制處分的種類很多，包括羈押、接見、通信等等，禁止的範圍跟解除的範圍，法官都是依據檢察官或被告的聲請為之。本件僅有柯文哲聲請解除禁止通信，且限於特定通信內容，所以北院裁准的部分，也以此部分為限。（編輯：李錫璋）1131220