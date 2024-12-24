柯文哲政治獻金案陳宥丞疑戴智慧眼鏡應訊 檢方分他案了解

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（中央社記者謝幸恩、黃麗芸台北24日電）北檢偵辦柯文哲政治獻金案已近尾聲，日前傳喚民眾黨台北市議員陳宥丞作證，陳宥丞疑戴有錄影、錄音功能的智慧眼鏡惹議。北檢今天表示，已分他字案了解是否涉不法。

台北地檢署指出，有關媒體報導陳宥丞20日到北檢作證時，疑似配戴具有錄影、錄音功能的智慧眼鏡，已分他字案進行了解是否有涉及不法行為。

北檢表示，初步研判，陳宥丞可能觸犯的法條為刑法第315條之1第2款，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者；違者可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

北檢偵辦政治獻金案，查出民眾黨主席柯文哲與競總財務長李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金款項，日前向台北地方法院聲請扣押木可相關帳戶新台幣3883萬7712元，已獲法院裁准。

北檢偵辦政治獻金案已近尾聲，檢察官正撰寫結案書類，並密集提訊、傳喚被告與證人說明。檢調12月17日原約談陳宥丞作證，但陳宥丞因出席雙城論壇，請假未到，另通知他20日上午再到法務部調查局北部地區機動站作證，下午自行前往北檢複訊後請回。

網路紅人四叉貓昨天在臉書（Facebook）上指出，陳宥丞因「折扣碼」事件到北檢出庭作證，配戴可拍攝錄影的智慧眼鏡。

陳宥丞表示，應訊過程均未配戴智慧眼鏡，僅在應訊結束後、受訪時配戴，並無在審訊過程中使用，相信檢調現場都有錄音錄影，可證明自己在應訊過程中並無使用。

陳宥丞說，當天應訊期間全程配合檢調，所有行為都符合規範，希望外界尊重事實，不需過度解讀，避免造成不必要的誤會。（編輯：張銘坤）1131224