柯文哲涉收賄、公益侵占遭訴 北檢求刑合計28年半【全文】

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（中央社記者林長順台北26日電）北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。（編輯：吳協昌）1131226

北檢偵查起訴新聞稿未揭露被告全名，相關人員包括柯文哲、李文宗、彭振聲、黃景茂、邵琇珮、沈慶京、應曉薇、吳順民、張志澄、李文娟、端木正。

北檢偵結說明新聞稿：

臺北地檢署檢察官偵辦被告柯Ｏ哲等涉犯貪污治罪條例等相關案件，於今日偵查終結，茲簡要說明如下：

壹、偵查結果

一、京華城土地違法容積獎勵案

(一)被告柯Ｏ哲、李Ｏ宗、彭Ｏ聲、黃Ｏ茂、邵Ｏ珮、沈Ｏ京、應Ｏ薇、吳Ｏ民、張Ｏ澄等9人，均提起公訴。

1.被告柯Ｏ哲所為，係犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收受賄賂罪嫌，及同條例第6條第1項第4款主管監督事務圖利罪嫌。

2.被告李Ｏ宗所為，係犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收受賄賂罪嫌。

3.被告彭Ｏ聲、黃Ｏ茂、邵Ｏ珮等3人所為，均係犯貪污治罪條例第6條第1項第4款主管監督事務圖利罪嫌。

4.被告應Ｏ薇所為，係犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收受賄賂罪嫌，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。

5.被告吳Ｏ民所為，係犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收受賄賂罪嫌。

6.被告沈Ｏ京所為，係犯貪污治罪條例第6條第1項第24款主管監督事務圖利罪嫌，及同條例第11條第1項

之違背職務行賄罪嫌。

7.被告張Ｏ澄所為，係犯貪污治罪條例第11條第1項之違背職務行賄罪嫌。

(二)被告朱Ｏ虎、陳Ｏ源2人，均緩起訴處分。

1.被告朱Ｏ虎、陳Ｏ源所為，均係犯貪污治罪條例第11條第1項之違背職務行賄罪嫌。

2.緩起訴條件：

(1)被告朱Ｏ虎緩起訴期間2年，於緩起訴處分確定後3個月內，向公庫支付新臺幣330萬元。

(2)被告陳Ｏ源緩起訴期間2年，於緩起訴處分確定後3個月內，向公庫支付新臺幣120萬元。

(三)被告陳Ｏ坤、王Ｏ侃、陳Ｏ敏等3人犯罪嫌疑不足，均不起訴處分。

二、政治獻金公益侵占案

(一)被告柯Ｏ哲、李Ｏ宗、李Ｏ娟等3人，均提起公訴。

(二)被告柯Ｏ哲、李Ｏ宗、李Ｏ娟所為，均係犯刑法第336條第1項公益侵占罪嫌。被告李Ｏ娟另犯商業會計法第71條第1款明知為不實事項而填製會計憑證罪嫌。

三、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信案

(一)被告柯Ｏ哲、李Ｏ宗均提起公訴。

(二)被告柯Ｏ哲、李Ｏ宗所為，均係犯刑法第342條第1項背信罪嫌。

四、柯Ｏ哲政治獻金專戶申報不實案

(一)被告端木Ｏ提起公訴。

被告端木Ｏ所為，係犯刑法第216條、第215條、第220條第2項之行使業務上登載不實文書、準文書罪嫌。

(二)被告李Ｏ娟、何Ｏ廷、陳Ｏ瑄等3人，犯罪嫌疑不足，均不起訴處分。

貳、簡要犯罪事實

一、京華城土地違法容積獎勵案

(一)柯Ｏ哲等公務員與沈Ｏ京共犯圖利部分

柯Ｏ哲以「都市更新」為競選臺北市市長重要政見，且親自為京華城案等都市發展論壇致詞，深知都市更新法令，明知京華城公司申請最高20％容積獎勵之都市計畫草案內容違背都市更新條例（下稱都更條例）、都市更新建築容積獎勵辦法（下稱都更容積獎勵辦法）等法令，於臺北市市長連任期間，為籌謀培植政治實力及募集資金，因沈Ｏ京不堪京華城購物中心營運損失至鉅，欲在本案土地重建賺取更大利益，沈Ｏ京持續向柯Ｏ哲訴求協助回復京華城容積一事，竟與沈Ｏ京於109年2月20日在臺北市政府市長辦公室單獨會面時，各起交付、收受賄賂，及共同圖利之犯意聯絡，並與聽從柯Ｏ哲上意之彭Ｏ聲、黃Ｏ茂、邵Ｏ珮，共同基於圖利之犯意聯絡，由柯Ｏ哲接連以「109年3月10日便當會裁示」、「109年4月15日核決送研議簽呈」、「109年10月27日核決送公展簽呈」、「110年4月21日、110年8月10日便當會之裁示」、「110年11月11日接受議員當面質詢京華城案違法後仍執意推進京華城案」、「111年2月手諭令產發局趕快通過京華城都審案」等方式，一路護航京華城公司，最終使鼎越公司取得本案土地最高20％容積獎勵之建造執照。彭Ｏ聲、黃Ｏ茂、邵Ｏ珮明知上述違背法令之情形，仍罔顧京華城案於北市府都發局、都委會、都審會之行政程序中，眾多基層公務員、都委會委員提出之違法質疑，與柯Ｏ哲、沈Ｏ京共同圖予京華城公司、鼎越公司高達121億545萬6,748元之不法利益。

(二)柯Ｏ哲、沈Ｏ京等行收賄部分

1、210萬元賄賂部分

柯Ｏ哲承前違背職務收受賄賂之犯意，明知京華城公司不服北市府107年都市計畫刪除本案土地120,284.39平方公尺樓地板面積一事，提起之訴願業經內政部於107年7月26日訴願決定駁回，北市府認定並無違失，且107年都市計畫所認定之事實基礎，亦無情事變更等情形，毫無理由及法令依據能作成與北市府107年都市計畫相異之認定，竟於京華城公司對北市府提起行政訴訟繫屬之際，違背職務以109年3月10日便當會裁示「都發局將京華城公司陳情案送都委會研議」，為京華城案開啟都委會研議之程序。沈Ｏ京見柯Ｏ哲已踐履上述違背職務行為，承前違背職務交付賄賂之犯意，交代張Ｏ澄、朱Ｏ虎尋找威京集團7名人頭，從威京集團總部領取款項後，由該7名人頭各自匯款30萬元佯為捐贈民眾黨之政治獻金，實為交付210萬元賄賂與柯Ｏ哲。李Ｏ宗基於與柯Ｏ哲違背職務收受賄賂之犯意聯絡，經朱Ｏ虎通知賄款210萬元已交付且附上捐款人頭名單，據此向柯Ｏ哲報告後，即傳送訊息給朱Ｏ虎表達柯Ｏ哲感謝之意。

2、1500萬元賄賂部分

柯Ｏ哲承前違背職務收受賄賂之犯意，明知京華城公司申請最高20％容積獎勵之都市計畫草案內容違背都更條例、都更容積獎勵辦法等法令，仍以前述方式一路護航鼎越公司取得本案土地最高20％容積獎勵之建造執照。沈Ｏ京見柯Ｏ哲已踐履上述違背職務行為，承前違背職務交付賄賂之犯意，於111年9月12日傳送感謝訊息給柯Ｏ哲，向柯Ｏ哲表達111年10月18舉行之京華廣場動土典禮，柯Ｏ哲將是其唯一邀請的政治人物，沈Ｏ京並交代其秘書自其名下帳戶提領1,600萬元現金。柯Ｏ哲出席京華廣場動土典禮後，於111年10月19日至同年11月1日間之某時地，親自收受沈Ｏ京交付之現金1,500萬元賄款，嗣以EXCEL檔案「工作簿」記載：「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，儲存在其所有之行動硬碟中，記錄沈Ｏ京交付上開賄款之事實。

(三)應Ｏ薇、沈Ｏ京等行收賄與洗錢部分

1.沈Ｏ京企圖不法永久享有將京華城購物中心建照上120,284.39平方公尺樓地板面積，基於對公務員關於違背職務之行為交付賄賂之犯意，於106年至108年間行賄臺北市議員應Ｏ薇及其助理吳Ｏ民，應Ｏ薇、吳Ｏ民基於對於違背職務之行為收受賄賂之犯意，屢屢為京華城案陳情、施壓北市府公務員，沈Ｏ京於此階段，交付應Ｏ薇收受共600萬元賄賂、交付吳Ｏ民收受共185萬元賄賂。

2.應Ｏ薇、吳Ｏ民承前違背職務收受賄賂之犯意，於109年、110年間，要求北市府將京華城公司陳情案送入都6委會研議，濫用議員權力介入行政權核心事項，又見都發局及都委會基層公務員認為京華城申請都市更新20％容積獎勵一案之適法性有問題時，竟陸續以拜託彭Ｏ聲「放水」幫忙京華城案、帶同沈Ｏ京出席都委會研議程序違反程序發言、致電市長室追問簽呈公文進度以排除簽辦過程之障礙、指名特定公務員出席議員協調會、以電話責問都發局公務員、當面責罵都委會公務員、向不配合之公務員大量索取資料，造成基層公務員工作負荷與心理壓力等方式，濫權干涉依法行政之公務員行使職權。沈Ｏ京於此階段交付應Ｏ薇收受共4,500萬元賄賂、交付吳Ｏ民收受共123萬5,484元賄賂。

3.沈Ｏ京於111年1月至10月間，見本案都市計畫通過，進入都市設計及土地使用開發許可之審議程序，為加速北市府核發本案土地建造執照之速度，承前違背職務交付賄賂之犯意，交付賄賂給應Ｏ薇、吳Ｏ民2 人，其2人續為鼎越公司召開協調會，持續護航鼎越公司依本案都市計畫內容取得最高20％容積獎勵之建造執照。沈Ｏ京於此階段交付應Ｏ薇收受共150萬元賄賂、交付吳Ｏ民收受共55萬元賄賂。

4.綜上，應Ｏ薇、吳Ｏ民對於違背職務之行為收受沈Ｏ京交付之賄賂各5,250萬元、363萬5,484元。

二、政治獻金公益侵占案

(一)柯Ｏ哲侵占民眾黨政治獻金600萬元

柯Ｏ哲身為民眾黨黨主席，竟將邱Ｏ琳轉交「周ＯＯ文」、「謝Ｏ樑之母親林Ｏ麗」、「林Ｏ群」捐贈予民眾黨之政治獻金各200萬元，均予侵占入己，而未存入民眾黨7政治獻金專戶，合計侵占600萬元。

(二)柯Ｏ哲、李Ｏ宗、李Ｏ娟共同侵占柯Ｏ哲政治獻金及民眾黨政治獻金共6,234萬6,790元

1、柯Ｏ哲等以肖像權授權金、支付木可公司員工薪資、投資營利事業等方式，侵占政治獻金1,724萬 1,036元

(1)柯○哲為作他用而規避政治獻金法所明定支出用途之限制，企圖以商業交易行為包裝其侵占犯行，先與木可公司簽訂肖像權同意書，約定將柯○哲之肖像權獨家授權給木可公司，再由木可公司與柯○哲競選辦公室簽訂「授權委託作業管理合約書」，約定由木可公司將柯○哲之「肖像行使權」授與競選總部。李○宗則指示李○娟以肖像權授權金名義，由政治獻金共匯付1,500萬元予木可公司，以此迂迴手段將政治獻金挪供柯○哲私人使用。

(2)柯○哲另以支付木可公司員工薪水名義之方式，由政治獻金匯款共124萬1,036元予木可公司，以此方式侵占政治獻金。

(3)柯○哲又為投資邱○生之營利事業，由政治獻金匯款100萬元予國際電影公司，以此方式侵占政治獻金。

2、柯○哲等利用木可公司侵占政治獻金共4,510萬5,754元

(1)柯○哲、李○宗、李○娟均明知募款小物之目的係為謀求民眾支持柯○哲競選總統所捐贈之政治獻金，故募得款項應存入柯○哲政治獻金專戶，竟以木可公司網路商店「木可好店」進行募款，並透由柯○哲臉書、ＩＧ、民眾黨官方網站等媒體宣傳第三波募款換小物，利用民眾為支持柯○哲而捐款政治獻金以換取募款8小物，進而點選「木可好店」網頁，連結至木可公司網站捐贈政治獻金時，透過第三方支付平台綠界公司將所得款項匯入木可公司帳戶。合計以木可公司侵占募款小物募款所得之政治獻金共4,133萬5,588元。

(2)柯○哲、李○宗、李○娟明知KP SHOW募款演唱會，係柯○哲從事政治、籌募競選資金之活動，所得應屬政治獻金，竟由木可公司帳戶收受KP SHOW募款演唱會之盈餘77萬166元，將該政治獻金侵占入己。



(3)柯○哲、李○宗、李○娟以木可公司收受採風公司所捐與民眾黨之政治獻金共300萬元，並由李○娟以木可公司開具不實統一發票4張，交付予採風公司而行使之。

三、挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案

柯Ｏ哲、李Ｏ宗明知眾望基金會章程第6條載明「本基金會以辦理臺北市社會福利（關懷）為目的」，竟違背上開眾望基金會章程規定，將民眾對眾望基金會之捐款挪供柯Ｏ哲聘請周Ｏ修、戴Ｏ文等13位員工，惟實際工作內容皆是處理柯Ｏ哲總統選舉相關活動及後續黨務活動，統計於111年12月至113年8月之期間，共支付827萬1,095元，致生損害於眾望基金會。

四、柯Ｏ哲政治獻金專戶申報不實案

端木Ｏ明知柯Ｏ哲政治獻金專戶申報內容有未達平衡、收支方有諸多疑義，尚未完成查核，竟出具不實之查核報告交付予監察院。且在監察院以申報帳目登載未完整，要求退回補正時，竟在未取得任何憑證下，擅自於支出9項目登打「時樂公司」、「尼奧公司」、「木可公司」、「佳聖公司」共9筆不實交易，足生損害於監察院查核政治獻金之正確性。

參、犯罪所得與沒收及聲請法院裁准扣押

一、京華城土地違法容積獎勵案

(一)柯Ｏ哲等公務員圖利部分

第三人鼎越公司之犯罪所得121億545萬6,748元，係被告柯Ｏ哲、彭Ｏ聲、沈Ｏ京等人為第三人實施違法行為而取得之財產上不法利益，聲請法院宣告沒收或追徵其價額。又本署檢察官於偵查中，已依刑事訴訟法第133條之1第1項，聲請扣押第三人鼎越公司之財產（本案京華城土地），並獲法院以113年12月25日113年度聲扣更二字第2號裁准扣押在案，以利保全追徵犯罪所得。

(二)柯Ｏ哲、沈Ｏ京等行收賄部分

1、柯Ｏ哲違背職務收受賄賂之犯罪所得1,710萬元（計算式：210萬＋1,500萬＝1,710萬），聲請法院宣告沒收或追徵其價額。

2、張Ｏ澄違背職務交付賄賂之犯罪所得100萬元，聲請法院宣告沒收或追徵其價額。

(三)應Ｏ薇、沈Ｏ京等行收賄與洗錢部分

1、應Ｏ薇之犯罪所得5,250萬元，聲請法院宣告沒收或追徵其價額。又本署檢察官於偵查中，聲請扣押應Ｏ薇之財產，經臺灣臺北地方法院以113年度聲扣字第91號裁准，執行後扣得如起訴書附表二所示之不動產，以利保全追徵犯罪所得。

2、吳Ｏ民之犯罪所得363萬5,484元，聲請法院宣告沒收或追徵其價額。

二、政治獻金公益侵占案

（一）柯Ｏ哲侵占民眾黨政治獻金600萬元

柯Ｏ哲侵占民眾黨政治獻金之犯罪所得600萬元，聲請法院宣告沒收或追徵其價額。

（二）柯Ｏ哲、李Ｏ宗、李Ｏ娟共同侵占柯Ｏ哲政治獻金及民眾黨政治獻金共6,234萬6,790元

1、被告柯Ｏ哲以肖像權授權金之名義侵占政治獻金450萬元，侵占政治獻金100萬元供己投資邱Ｏ生營利事業，犯罪所得合計550萬元（計算式：450萬＋100萬＝550萬），聲請法院宣告沒收或追徵其價額。

2、第三人木可公司之犯罪所得5,684萬6,790元（計算式：1,500萬＋124萬1,036＋4,510萬5,754－450萬＝5,684萬6,790），係被告柯Ｏ哲、李Ｏ宗、李Ｏ娟為第三人實施違法行為而取得之財產上不法利益，聲請法院宣告沒收或追徵其價額。又本署檢察官於偵查中，聲請扣押第三人木可公司之財產，經臺灣臺北地方法院以113年度聲扣字第104號裁准，執行後扣得存款3,883萬7,712元，以保全扣押犯罪所得。

三、挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案

被告柯Ｏ哲、李Ｏ宗挪用眾望基金會款項之犯罪所得827萬1,095元，聲請法院宣告沒收或追徵其價額。

肆、量刑意見

一、被告柯Ｏ哲

審酌被告柯Ｏ哲有違市長就宣誓條例所揭示應恪守國家法令、不收受賄賂等誓詞，圖予財團百億不法利益並收受千萬賄賂，侵占數千萬政治獻金，犯後尚於辦公處所遭查獲撕碎便條紙，上載指示共犯出境及木可內帳有無檢查等文字，足徵其諉言矯飾、犯後態度不佳，爰具體求處：

1、其所犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑15年，併科罰金5,000萬元，褫奪公權10年；

2、其所犯公益侵占周ＯＯ文等人所捐贈與民眾黨之政治獻金罪嫌，量處有期徒刑5年；

3、其所犯以木可公司公益侵占政治獻金罪嫌，量處有期徒刑6年；

4、其所犯對眾望基金會背信罪嫌，量處有期徒刑2年6月。

二、被告李Ｏ宗

審酌被告李Ｏ宗於任職臺北捷運公司董事長時，竟與柯Ｏ哲共同違背職務，以政治獻金之名收受沈Ｏ京之不法賄賂，又以木可公司名義侵占數千萬政治獻金，復積極指示李Ｏ娟銷毀木可公司損益表，犯後態度不佳，爰具體求處：

1、其所犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑10年，併科罰金1,000萬元，褫奪公權5年；

2、其所犯公益侵占政治獻金罪嫌，量處有期徒刑5年；

3、其所犯對眾望基金會背信罪嫌，量處有期徒刑2年4月。

三、被告沈Ｏ京

審酌被告沈Ｏ京不法賄賂公務員柯Ｏ哲等人、市議員應Ｏ薇等人，以收買職務行為之方式圖得百億不法利益，戕害公權力之廉潔公正，犯後尚利用媒體發表已預擬之聲明而為串證，聯絡柯Ｏ哲、應Ｏ薇刪除彼此間案關訊息，羈押庭訊時甚對法官嗆言不會笨到用支票行賄，均以現金為之等語，足徵其挑釁司法、藐視法律，犯後態度不佳，爰具體求處：

1、其所犯對於主管監督事務圖利罪嫌，量處有期徒刑12年，併科罰金3,000萬元，褫奪公權8年；

2、其所犯關於違背職務之行為交付賄賂罪嫌，量處有期徒刑5年，併科罰金300萬元，褫奪公權3年。

四、被告應Ｏ薇

審酌被告應Ｏ薇收受沈Ｏ京不法賄賂高達數千萬元，有違民意代表本應恪盡職責、為選民謀最大福祉之付託，臨訟之際，竟為脫免刑責而欲自機場出境潛逃，足徵其面對司法調查仍不思悔改，惡性重大，具體求處：

1、其所犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑13年，併科罰金3,000萬元，褫奪公權10年；

2、其所犯洗錢罪嫌，量處有期徒刑3年6月，併科罰金2,000萬元。

五、被告彭Ｏ聲

審酌被告彭Ｏ聲身為臺北市副市長，本應恪守國家法令，竟明知違法而圖予財團百億不法利益，敗壞官箴。然其犯後能自知己過、坦承犯行，請量處有期徒刑6年。又其於偵查中自白犯罪，請依法減刑後量處有期徒刑3年，褫奪公權3年。

六、被告黃Ｏ茂

審酌被告黃Ｏ茂為官位攀附柯Ｏ哲，違背都市計畫專業，違背法令圖予財團百億不法利益，且經偵查程序，猶未能思過悔改，犯後態度不佳，請量處有期徒刑7年，併科罰金1,000萬元，褫奪公權5年。

七、被告邵Ｏ珮

審酌被告邵Ｏ珮為仕途迎合柯Ｏ哲，拋棄依法行政堅持，違背法令圖予財團百億不法利益，然終能坦承己過，偵查程序自始至終坦承犯行，勇敢面對己罪，犯後態度為佳，請量處有期徒刑5年。又因其於偵查中自白犯罪，且符合證人保護法減刑事由，請依法遞減至有期徒刑1年3月，併宣告緩刑2年。

八、被告端木Ｏ

審酌被告端木Ｏ執業會計師達23年，竟虛偽登載且出具不實查核報告，違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，推諉犯行，犯後態度不佳，請量處有期徒刑1年。

九、其餘被告吳Ｏ民、李Ｏ娟、張Ｏ澄等3人，請求法院量處適當之刑。

伍、其他

一、本案偵查過程，發現被告柯Ｏ哲、彭Ｏ聲涉有貪污治罪條例第6條之1第1項財產來源不明罪嫌，另案偵辦。

二、有關政治獻金募款過程，以折扣碼分潤是否涉及不法，另案偵辦。

三、被告柯Ｏ哲前遭告發於市長任內之其他案件，持續偵辦中。

四、逃亡境外之被告許Ｏ瑜，業經本署於113年10月25日發布通緝，並函請外交部領事事務局廢止註銷其護照。又本署函請法務部調查局、內政部移民署及內政部警政署刑事警察局協助，期能透過駐外館處之法務、移民及警務秘書等與駐地執法機關合作，循行政遣返模式，儘速將被告許Ｏ瑜遣送回國偵辦。另本署同時透過司法互助途徑，請求他國協助遣返被告許Ｏ瑜。

五、本案偵辦過程中，疑有違反偵查不公開情事，本署於113年9月9日主動簽分他案偵辦，並陸續傳喚相關撰稿記者到案說明，及採取適當偵查作為，此部分將持續偵辦。未來如發現有人員涉及不法，必依法嚴予究責。

京華城案、政治獻金案北檢偵結記者會簡報