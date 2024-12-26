柯文哲遭起訴 「小草」集結北檢外插黃旗聲援

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（中央社記者黃麗芸、王朝鈺台北26日電）北檢偵辦京華城等案，今天以涉嫌收賄、圖利等罪起訴前台北市長柯文哲，總計求處28年6月徒刑。支持群眾「小草」和民眾黨工下午到北檢旁聲援，要求放人並指政治迫害。

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，總計求處28年6月徒刑。北檢指柯文哲圖予財團百億不法利益，收受千萬賄賂，且侵占數千萬政治獻金。

直播主「DearNaNa」今天在臉書粉專發文，呼籲「小草」們下午3時「北檢集結」。

北檢旁自下午2時許陸續有「小草」和民眾黨黨工集結，到下午3時左右，約莫有20多人。其中1名7旬龔姓婦人受訪表示，檢調未查獲實證就起訴柯文哲，且起訴書內容都是東拼西湊，認為司法不公，所以自發性到場力挺柯文哲。

另1名「小草」男性民眾低調不受訪，但說自己的心聲都寫在現場黃旗幟上。黃旗幟上面寫有「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」、「相信柯文哲，清清白白」、「黨檢媒一體，司法搞雙標」等文字。

預計稍晚等下班、下課後，「小草」們會陸續到北檢集結聲援柯文哲，為避免意外衝突事件發生，轄區警方、台北市警察局中正第一分局今天維持20名警力在場安維和交通管制，並於北檢大門口和周邊重點區域架設拒馬和阻材應處。（編輯：李錫璋）1131226