北檢詳述柯文哲收賄過程 告知黃珊珊沈慶京已給過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北26日電）台北地檢署偵辦京華城案今天依貪污等罪起訴柯文哲，具體求刑28年6月。檢察官在起訴書中詳述柯文哲與威京集團主席沈慶京往來收賄過程，並曾告知黃珊珊「威京小沈，已給過」。

檢方指出，前台北市長柯文哲自民國107年間任命李文宗擔任北市府顧問以後，從前市長辦公室主任蔡壁如手中承接柯交辦的京華城案。蔡壁如於108年7月7日傳送訊息給李文宗，「明晚您陪市長拜會小沈」。

柯文哲與李文宗於108年7月8日，也就是在北市府辦理「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」第一次公開招標當晚，一同前往威京集團總部3樓，與沈慶京共進便餐約2小時50分。民眾黨於108年8月6日成立後，柯文哲於同年11月28日再度前往威京集團總部密訪沈慶京。

109年2月間，柯文哲指示李文宗進行募集新台幣20億元基金的屯田計畫，柯文哲當時為培植政治實力及募集資金，積極排除反商形象並致力謀求財源。

檢方指出，柯文哲於109年2月18日前即明示時任副市長的彭振聲支持沈慶京的訴求。同年2月18日，國民黨台北市議員應曉薇帶著沈慶京到北市府先拜會柯文哲，隨後到彭振聲辦公室。彭振聲看到沈慶京拿著柯文哲時常在市長辦公室食用的花生米，因而知悉2人剛從市長室離開。

彭振聲在副市長辦公室內接待2人，應曉薇當場開口要彭振聲對京華城樓地板面積一事「幫忙」「放水」，彭振聲聞言，即向沈慶京、應曉薇拍桌駁斥「這違法的事，我不會做」。

109年2月20日上午10時許，時任鼎越開發董事長朱亞虎陪同沈慶京搭乘座車前往北市府與柯文哲會面洽談。沈、柯會談約1小時，柯文哲在會中應允沈慶京推升京華城案土地容積率的要求。朱亞虎看到沈慶京從柯文哲辦公室離開後面露滿意微笑，並陪同沈慶京離去。

檢方指出，沈慶京為加速獲取京華城案土地最大容積的不法利益，於109年3月23日，在威京集團主席辦公室內指示張志澄、朱亞虎匯款210萬元給柯文哲。張志澄協調童中白等5名威京集團相關人員，加上自己與陳俊源，以每人捐款政治獻金30萬元名義，分別匯款到民眾黨政治獻金專戶，共計交付210萬元賄款。

朱亞虎於109年4月1日還以手機簡訊告知李文宗、蔡壁如、時任北市府秘書長張哲揚：「小沈十分小氣的捐了210萬（七人、依規定每人30）要用我的名字，但是我絕對不會領情省稅、必須向您說明、我領他薪水必須依他的命令做事、弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾、而我也絕對不會在以後任何事情麻煩您來做、因為我會嚴守分際及道義更不會傷到市府團隊那曾經是我鍾愛的團隊！」

李文宗代表柯文哲於109年4月5日以手機簡訊回覆朱亞虎「長輩友人涓涓襄助，市長和我們都心存感激，而將軍愛國愛民之心，吾輩銘感五內，您身體健康、含貽弄孫、闔家團聚才是我們衷心期盼，謝謝您，弟文宗」訊息，確認並收受210萬元賄款。

柯文哲、沈慶京在京華城案審議期間仍持續聚餐會面，等到沈慶京於111年9月間間知道申請建造執照的進程順利，以手機傳送訊息給柯文哲，邀請柯文哲參加動土典禮，柯文哲在鼎越公司同年10月18日獲發建照後，10月19日應邀帶著隨行秘書許芷瑜出席動土典禮，是在場唯一政治人物。

檢方指出，沈慶京為了交付賄賂，指示吳姓秘書自111年9月20日起至10月17日止，密集自沈慶京名下帳戶提領共1600萬元現金，並將其中的1500萬元現金賄款親自交付給柯文哲，柯文哲則交給知情的許芷瑜保管。

檢方表示，柯文哲卸任後，編輯名稱為「工作簿」的EXCEL檔案，將1500萬元現金賄款載於該檔案第12列：「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司一-用途一-經理人沈慶京」，再將「工作簿」檔案儲存於其所使用的行動硬碟。

檢方查出，柯文哲參選第16任總統副總統選舉期間，與選務同仁討論選舉募款事宜期間，於112年11月3日以LINE訊息告訴競選總幹事黃珊珊：「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」等內容，終於坦承沈慶京已交付賄款的事實。（編輯：方沛清）1131226