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柯文哲秘書許芷瑜涉貪污收賄逃亡 通緝至2062年

2024/12/31 16:08（12/31 16:18 更新）
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北檢表示，柯文哲將賄款交給許芷瑜（圖）保管，因許芷瑜滯留國外，將循司法互助請求遣返。（讀者提供）
北檢表示，柯文哲將賄款交給許芷瑜（圖）保管，因許芷瑜滯留國外，將循司法互助請求遣返。（讀者提供）
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（中央社記者劉世怡台北31日電）北檢認定前台北市長柯文哲秘書許芷瑜涉及2022年經手京華城案收賄1500萬元，違反貪污治罪條例收賄罪，因她逃亡境外，10月25日發布通緝，依法通緝時效40年，於2062年截止。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，26日起訴柯文哲等11人，檢方起訴資料指出，柯文哲涉將賄款交由許芷瑜保管並指示出國；柯文哲以EXCEL檔案「工作簿」記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，儲存在他所有的行動硬碟中，記錄威京集團主席沈慶京涉交付賄款事實。

起訴書求刑意見表示，柯文哲涉收受賄賂後交由許芷瑜保管，檢調從柯文哲辦公處所搜獲撕碎的便條紙，上面寫著「晶華→orange（許芷瑜綽號橘子）出國」等文字；許芷瑜8月27日才回國，受柯文哲指示後，緊急在8月29日上午4時10分訂購機票到日本。

北檢指出，逃亡境外的許芷瑜涉犯貪污治罪條例收賄罪，已於10月25日發布通緝，並函請外交部領事事務局廢止註銷其護照。

另外，檢方函請法務部調查局、內政部移民署及內政部警政署刑事警察局協助，期許能透過駐外館處的法務、移民及警務秘書等與駐地執法機關合作，循行政遣返模式，盡速將許芷瑜遣送回國偵辦，另也同時透過司法互助途徑，請求他國協助遣返許芷瑜。

法界人士指出，許芷瑜所涉罪名，依其犯罪的2022年起算通緝時效為40年，因此將於2062年截止。（編輯：戴光育）1131231

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