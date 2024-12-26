檢：柯文哲指示刪簡訊、令許芷瑜出國 惡性重大

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（中央社記者趙敏雅台北26日電）台北地檢署今天偵結京華城、政治獻金案，依收賄等罪起訴前台北市長柯文哲。北檢查出，柯文哲將賄款交由許芷瑜保管並指示出國，另要求相關人刪光簡訊，認勾串共犯以矯飾犯行，惡性重大。

北檢認定柯文哲圖利財團百億、收賄1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，其中對柯文哲求刑28年6月。

根據起訴書求刑意見，檢方指出，柯文哲收受賄賂後交由許芷瑜保管，檢調從柯文哲辦公處所搜獲撕碎的便條紙，上面寫著「晶華→orange（許芷瑜綽號橘子）出國」等文字；許芷瑜8月27日才回國，受柯文哲指示後，緊急在8月29日上午4時10分訂購機票到日本。

檢調還發現另張撕碎的便條紙，寫著「木可內帳，有無洩漏？帳本？自我檢查」，坐實木可公司確有內帳，再者，柯文哲競總財務長李文宗在民眾黨針對政治獻金疑雲開記者會前，通知李文娟「我桌上有木可損益表，明早把它碎掉」，認為柯文哲等人再三確認有無徹底湮滅不法事證。

檢方表示，柯文哲為圖卸責，4月28日跟民眾黨立院黨團主任陳智菡提到，「京華城增加容積率，完全沒有進過市長室，所以就是彭振聲要負責」。

檢方查出，威京集團葛樹人4月29日以微信傳訊柯文哲，「主席，明天沈慶京的威京集團要登報說明京華城案，請我跟您知會一聲，他希望您不要誤會喔！」柯文哲5月1日回應，「我現在都不敢跟小沈聯絡，搞不清楚為什麼這一陣子藍綠兩黨都很認真打我。」

葛樹人再傳訊說，「他們都在找議題，所有的案子都是『烏賊戰』，主席要把過去的一些莫名其妙的簡訊給刪除，以免造成您的煩惱……」這段對話，檢方認為沈慶京已將先前和柯文哲對話簡訊刪除。

柯文哲得知沈慶京滅證後，5月8日回覆「先將簡訊刪光」，檢方表示，柯文哲利用可得指揮影響刪除事證、勾串共犯以矯飾犯行，惡性重大。

檢方指出，柯文哲8月間曾傳訊告訴妻子陳佩琪，「我覺得正面應付，讓每個人都知道，就變成政治迫害」，認為柯文哲為脫免刑責，故意導向政治迫害，不惜汙衊、踐踏司法，犯後態度不佳。（編輯：林恕暉）1131226