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蔡壁如指回黨中央被阻 江和樹：中央委員連署排第一

2024/12/31 13:28
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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台灣民眾黨中央委員江和樹今天駁斥前立委蔡壁如遭阻擋回黨中央一說，他表示，中央委員連署蔡壁如排第一個，還熱烈到當機，更提及若讓黨主席柯文哲再來一次，柯文哲不會參與政治。

蔡壁如日前宣布參選民眾黨中央委員，更辭去台中市政府顧問一職，她今天上廣播節目接受專訪，蔡壁如在節目中提及，中央黨部阻擋她回黨中央。

江和樹今天告訴媒體，昨天中央委員連署，蔡壁如是第一個連署通過的，後來機器就當機了，中央黨部怎麼可能阻擋她，蔡壁如是台灣民眾黨的催生者之一，當年什麼都沒有的時候，是她陪伴在柯文哲身邊。

江和樹提及，為何此時要討論這些，現在全黨上下都在煩惱柯文哲，北檢要二度抗告，明天就是元旦新年。他提到在羈押庭時，柯文哲一直煩惱柯爸爸的病情，柯文哲當醫生一輩子救人，現在柯爸爸最難熬的時候，柯文哲卻不能救他。

江和樹說，不管被要求辭主席、戴電子腳鐐，柯文哲都接受，「如果再來一次，我相信柯文哲不會再參與政治」。他相信無論是民眾黨立委黃國昌或是蔡壁如，都希望陪伴柯文哲一起帶領民眾黨，如果現在還要內亂，豈不是讓人看笑話。（編輯：謝雅竹）1131231

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