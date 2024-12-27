柯文哲硬碟自稱雍正 蔡壁如：向檢方抗議無涉案情

（中央社記者趙麗妍台中27日電）北檢偵辦京華城等案，前台北市長、民眾黨主席柯文哲的行動硬碟中記載「朕是雍正帝」等內容，民眾黨前立委蔡壁如今天表示，以前就很常這樣開玩笑，她也向檢察官抗議，此事應與案情無關。

北檢偵辦京華城等案，起訴書指出，柯文哲行動硬碟中有記載「朕是雍正帝」等內容的檔案；蔡壁如證稱，「絕不會讓你成為年羹堯」是柯文哲寫給她的。因為柯文哲對她又愛又恨，且柯文哲常以雍正皇帝自居，認為她跟年羹堯相同，功高震主。

蔡壁如今天接受媒體聯訪，她表示，柯文哲很喜歡用一些歷史比喻，以前在台大醫院時，柯文哲就很常開雍正與年羹堯這類的玩笑。蔡壁如說，檢察官也有詢問她這個用語，她向檢察官抗議，認為這個跟案情沒有相關性，不曉得為何要問這個問題。

蔡壁如指出，她以證人身分被傳喚2次，近20小時的詢問中，都是問些生活上的瑣事，她也向檢方抗議，這跟案情都沒有關係。檢方從來沒有問過她是否認識威京集團主席沈慶京，當問到對前鼎越董事長朱亞虎的印象，她只回3個字「花蝴蝶」，其他的時間都是在問柯文哲的Line對話內容。若檢察官要以這些情緒性的用語，形塑柯文哲的人設，她不認同。

媒體問，關於柯文哲指示要找時任台北市副市長林欽榮喬容積率一事，蔡壁如則說，檢察官出示一張A4紙，上面的黃色便利貼有蔡壁如簽名，她坦承是自己的簽名，因她時任台北市市長室主任，每天要交辦很多工作，要貼很多便利貼，對這件事已經不記得。

蔡壁如也說，事情回歸專業局處去審議，她不是都委會也不是都發局，回到都發局請當時督導公務體系的副市長林欽榮去做處理，過程當中沒有任何的瑕疵。（編輯：謝雅竹）1131227