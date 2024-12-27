柯文哲交保蔡壁如喊想念 盼返民眾黨中央共商未來

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）民眾黨主席柯文哲新台幣3000萬交保，民眾黨籍前立委蔡壁如今天感性說「我好想念他」，但因證人身分無法見面，她已辭去中市府顧問，在民眾黨低迷之際，希望能回到黨中央團結共商未來。

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，台北地院今天凌晨裁定柯文哲3000萬元交保。蔡壁如已正式請辭中市府顧問，盧秀燕上午受訪稱蔡壁如對民眾黨有「不可救藥的感情」，尊重她的意願，請辭批准。

蔡壁如今天接受媒體聯訪表示，面對柯文哲被起訴，她昨天難過到無法言語，直到今天還是很難過，但因柯文哲在交保後不能跟證人接觸，過一陣子案情水落石出時，再找時間和柯文哲聚一聚、聊一聊。蔡壁如也感性傳達對柯文哲的思念，「我好想念他」。

媒體問，請辭市府顧問後的下一步，蔡壁如說，她心裡想著民眾黨接下來該怎麼辦，主席出來了可以帶領一起往前走，但此時在民眾黨的低迷時刻，她心裡還是想回到黨內跟大家團結，共商台灣民眾黨如何往前走。

蔡壁如指出，她和盧秀燕請辭時，盧秀燕送給她「勇氣、態度、承擔」6個字，勉勵她在民眾黨低迷之際，回去會很辛苦，仍要加油。她也說114年1日19日就是民眾黨中央委員的選舉，就按照正常程序成為中央委員，參與黨部作業。（編輯：謝雅竹）1131227