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首頁 / 政治

蔡壁如請辭中市府顧問 盧秀燕：尊重意願已生效

2024/12/27 12:44
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（中央社記者蘇木春台中27日電）北檢偵結京華城等案，起訴民眾黨主席柯文哲等人，原擔任台中市府顧問的蔡壁如昨天請辭獲准。台中市長盧秀燕今天表示，蔡壁如堅持表示要請辭，因此尊重她的意願，請辭已生效。

盧秀燕今天出席東區樂業國小新建幼兒園園舍工程落成典禮，針對蔡壁如請辭議題接受媒體聯訪時表示，前2天已經跟蔡壁如談過，「蔡壁如對民眾黨有非常特殊、不可救藥的感情」，堅持表示要請辭，因此尊重她的意願，請辭已批准生效。

盧秀燕說，感謝蔡壁如過去近1年來，在海線地區交付的任務都能圓滿達成，也盡心盡力，特別要謝謝她。

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民眾黨前立委蔡壁如今年初到台中參選立委失利後，2月間進入台中市府擔任有給職市政顧問。蔡壁如日前宣布將參選明年1月改選的民眾黨中央委員，並決定辭去中市府顧問。

全案緣於，台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定柯文哲圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，昨天依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。（編輯：謝雅竹）1131227

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