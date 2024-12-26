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蔣萬安院會籲悠遊卡領鮮乳 與會人士：須因地制宜

2024/12/26 22:00
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（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院日前已拍板停辦班班有鮮乳，不過台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕今天列席行政院會呼籲繼續推動。與會人士指出，蔣萬安會中不斷強調用悠遊卡領取乳品已無技術性問題，也願意協助其他縣市，卻未能考量各地數位落差，政策須因地制宜的重要性。

蔣萬安與盧秀燕今天列席行政院會，呼籲中央續推班班有鮮乳政策。蔣萬安會前受訪指出，他在雙城論壇後一一拜會4大超商、全聯、家樂福以及大型通路業者，共同討論領取乳品的技術面問題，業者也都非常願意配合台北市作法，因此特地赴政院替全台小學生要牛奶。政院會後說明，行政院長卓榮泰會中鼓勵地方政府在地方自治的精神下，負起應有責任。

聯合報報導則指出，蔣萬安、盧秀燕在院會中頻頻呼籲續推班班有鮮乳政策，但卓榮泰態度堅定認為應該從長計議，政務委員馬永成也出聲提醒，超商領取鮮乳依然有執行難度。

對於今天院會情形，與會人士對記者表示，蔣萬安院會中重複強調，已親自與悠遊卡公司開過多次會、拜訪4大超商、全聯、家樂福，並稱悠遊卡領取乳品已無技術性問題，且非常願意協助有需求的縣市比照台北市作法，不過同場的盧秀燕則以台中市和平區為例，委婉提醒蔣萬安「可能不是每個地方都有超商」。

與會人士說，盧秀燕或許是發現蔣萬安的都會觀點無法複製到全國其他縣市，特別是同時轄管都會區以及非都會區的地方政府，都會面臨城鄉差距的問題。（編輯：林興盟）1131226

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