柯文哲交保返家哽咽 相信自己不是圖利貪污的人

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（中央社記者郭建伸台北27日電）民眾黨主席柯文哲今天交保後返回住家，在家門前跨火爐去霉運，太太陳佩琪隨即簇擁上前摟住柯文哲手臂。柯文哲談話時數度哽咽，除了感謝許多聲援他的人，還是相信自己不是那種圖利、貪污、違法的人，也強調他沒有因為這件事讓內心充滿仇恨。

台北地檢署審理京華城案、政治獻金案，昨天依貪污等罪起訴前台北市長柯文哲等11人，並將5名在押被告移審台北地院。北院今天凌晨裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。

柯文哲臉書隨即發文轉述接押庭答辯談話，指檢方偵查期間違法濫權提訊、羅織巨大罪名，並提及柯文哲在答辯時說，他對民眾黨有責任，他不可能冒風險逃亡。

由於柯文哲交保金高達3000萬元，一度傳出籌不出錢，不過最後黨公職湊齊交保金，柯文哲於下午1時左右步出北院，搭乘白色座車返家。返家時柯文哲將車窗搖下向北院外的支持致意，許多支持者高喊「阿北加油」。

台北午後雖然低溫下雨，不過民眾黨幕僚在柯家門外準備火爐，讓柯文哲返家時能跨過火爐去除霉運。柯文哲約於下午1時17分抵達家門，待柯文哲跨過火爐後，陳佩琪隨即簇擁上前摟著柯文哲手臂，展現鶼鰈情深一幕。

民眾黨主席柯文哲（前右2，藍外套）27日中午交保返家，親友在家門前準備火爐去霉運。中央社記者王騰毅攝 113年12月27日

民眾黨主席柯文哲（左）27日中午交保返家，在妻子陳佩琪迎接下步入家門。中央社記者王騰毅攝 113年12月27日

隨後柯文哲便在家門前發表談話，他表示，這段時間有很多人給他加油打氣、安慰，因為在看守所最沮喪的時候，還是有人看到他會偷偷喊「阿北加油」或是偷偷比手勢。

柯文哲說，他很謝謝有這麼多人給他支持鼓勵，才能在最沮喪的時候撐過難關，人活在世界上不可能每天都順利，有時候還是會遇到困境，他感謝上蒼給他機會反省人生。

柯文哲強調，他還是相信自己不是那種圖利、貪污、違法的人，但是遇到這種風風雨雨，表示人生還是有地方要檢討改進。

柯文哲說，他很喜歡讀書，很久沒有機會可以讀這麼多書，但監獄裡面燈光很暗，有時候一天讀10幾個小時，讀到眼睛痛。

他也說，有時候他被提訊時，很晚才把他送回土城看守所，在下雨的晚上，竟然路邊還有人舉牌在聲援他，所以非常謝謝他們；他不知道這些人的名字，但因為這些人，他才能用這種正面力量看待。

柯文哲強調，至少他沒有因為這件事讓內心充滿仇恨，他還是相信用正面的力量才能讓台灣社會變得更好，並盼大家繼續努力。

柯文哲返家後，臉書也隨即貼出他回家路上在車中與支持者互動的影片。發文指出，4個月的等待，謝謝你們，沒有離開。

柯文哲說，不會因為這個人生中的重大挫折，而在心中充滿仇恨，還是會努力用正面的力量，讓台灣變得更好。他說，「我先回家了，陪家人、盡孝道，很多一言難盡，就待真相還原。」（編輯：蘇龍麒）1131227