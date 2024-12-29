柯文哲應曉薇李文宗沈慶京交保撤銷 北院羈押庭前不發一語

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（中央社記者陳俊華台北29日電）台灣高等法院今天撤銷京華城案被告前台北市長柯文哲等4人交保裁定，發回台北地院，下午3時召開羈押庭。柯文哲下午1時許離開住家後先與律師會合，並約在下午2時45分抵達台北地院，面對媒體提問皆未回答。

台北地檢署偵結起訴京華城及政治獻金案，移審在押被告柯文哲等人；台北地院裁定被告柯文哲、沈慶京、應曉薇及李文宗，各以新台幣800萬元至4000萬元不等金額交保，均限制住居、出境、出海，除日常生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

北檢提起抗告，台灣高等法院今天撤銷原交保裁定，發回台北地院。

台北地院下午3時由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢分工重開羈押庭，審理被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗，待庭訊後進行評議做出裁定被告是否羈押、交保或增加施以電子監控等。

柯文哲約在下午1時45分時離開住家，先與律師會合後，約下午2時45分柯文哲在民眾黨中央委員江和樹等人陪同下，抵達台北地院；面對現場媒體提問有無信心交保、是否認為是政治追殺等，柯文哲皆未回答。另外，應曉薇、李文宗、沈慶京等人也陸續抵達北院。（編輯：蘇志宗）1131229

京華城案被告國民黨台北市議員應曉薇（中）29日下午現身台北地方法院。中央社記者王飛華攝 113年12月29日

京華城案被告前台北市長辦公室主任李文宗（右）29日下午經傳喚到羈押庭。中央社記者王飛華攝 113年12月29日