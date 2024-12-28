柯文哲涉貪政治獻金 無肖像權商品也被列入給付基礎

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）民眾黨主席柯文哲涉京華城案與政治獻金案遭起訴。起訴指出，無肖像權成分競選口號KP、Do the right thing商品及無肖像權部分商品，均被列入給付柯文哲肖像權授權金基礎。

台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，認定前台北市長柯文哲涉嫌圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴，共求刑合計28年6月。

起訴指出，李文宗供稱，木可公司是為了柯文哲肖像權而成立，所以柯文哲對公司任何事都有否決權，「柯文哲對公司的重大指示，我都要尊重、遵守，若外界對木可公司賣的商品有意見，柯文哲會叫我們寫報告」。

李文宗供稱，募款換小物活動期間是民國112年5月23日至112年9月中旬，累積捐款約1.6億元，合約是不超過10%，由他決定付給木可公司1500萬元。

檢方認為，依第三方金流平台捐款資料明細表，有兌換到小物的列為「捐款兌換」，沒兌換到小物的列為「單筆捐款」；依李文宗的計算標準，其所列1.6億元的捐款包含「單筆捐款」，此部分未有「柯文哲肖像權」的行使行為，卻仍以此計算授權金，此計算標準無道理，違反柯文哲競總與木可公司的合約規定。

檢方起訴指出，募款換小物的小物內容，僅部分使用到柯文哲的肖像，其餘僅保留與柯文哲相關文字如KP、Do the right thing，而柯文哲112年聲請註冊KP Keep promise作為商標，於113年1月16日經智慧財產局註冊公告。

檢方查出，113年1月16日之前，柯文哲並未擁有KP Keep promise商標權，無法授權給木可公司、柯文哲競辦，另Do the right thing僅為柯文哲相關口號，無肖像權成分，因此使用KP、Do the right thing的募款小物均無柯文哲肖像權因素；此外，募款小物中的行動電源、保溫瓶、購物袋、帽子等商品並無柯文哲肖像。

檢方認定，李文宗將毫無柯文哲肖像權成分的KP、Do the right thing商品，及無柯文哲肖像的行動電源、保溫瓶、購物袋、帽子等商品，均列入在計算給付柯文哲肖像權授權金基礎，違反柯文哲競總與木可公司的合約規定，顯給付肖像權授權金是幌子，實際是利用肖像權授權金的名目行公益侵占之實。（編輯：方沛清）1131228