北院將開羈押庭 國民黨立委：柯文哲須以實證博取法官信任

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（中央社記者王承中台北29日電）北院下午將召開羈押庭，決定民眾黨主席柯文哲等人是否羈押或交保。國民黨立委李彥秀今天表示，柯文哲一席「我逃跑民眾黨就毀了」的感性發言，無法感動法官，要以實證博得法官的信任，否則可能只剩下重回看守所。

高等法院認定，台北地院未具體說明何以具保等手段即可防免京華城案被告柯文哲4人逃亡等，理由不備，今天撤銷原交保裁定，發回台北地院更裁。北院將在下午3時召開羈押庭，決定柯文哲等人是否羈押或交保。

國民黨立委李彥秀今天透過新聞稿指出，今天一早高院撤銷柯文哲的交保裁定，發回北院更裁。高院一方面認為交保不足以避免串證與逃亡，另一方面也指出具保金額過低。

李彥秀表示，這樣的結果透露了「法院認為柯文哲逃跑不會毀了民眾黨」，以及當大家聚焦在「受賄罪攻防」的同時，高院更把目光擴及到公益侵占案。

李彥秀指出，北院原本有條件的禁止柯文哲接觸同案被告、證人，不僅讓檢方撿到抗告的理由，也讓避免串證的防線出現破口。未來審理期間，柯文哲恐怕只能被軟禁在社會，或是被拘禁在看守所。

李彥秀表示，無論如何，都將大幅壓縮柯文哲與外界聯繫的機會，如果未來再次獲得交保，也需要謹守「沉默是金」的鐵則。

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李彥秀指出，在具保金額方面，相較於檢方起訴柯文哲收賄新台幣1710萬元，幾近2倍的3000萬元重保，看起來並沒有明顯不相當。但若是算上公益侵占的6800萬元，原本3000萬元的交保金，就不被高院買單。

李彥秀表示，柯文哲一席「我逃跑民眾黨就毀了」的感性發言，卻無法再次感動法官的理性。發回更裁後，柯文哲除了拿民眾黨全押外，更要以實證再次博得法官的信任，否則可能只剩下重回看守所就近看管，才能讓高院心安。（編輯：蘇志宗）1131229