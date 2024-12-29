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柯文哲4人交保被撤銷發回 北院下午3時開羈押庭
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柯文哲4人交保被撤銷 北院下午3時召開羈押庭

2024/12/29 12:49（12/29 13:03 更新）
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台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，台北地院27日裁定柯文哲（前中）新台幣3000萬元交保，柯文哲在民眾黨員攙扶下緩步現身，準備離開北院。（中央社檔案照片）
台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，台北地院27日裁定柯文哲（前中）新台幣3000萬元交保，柯文哲在民眾黨員攙扶下緩步現身，準備離開北院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北29日電）高等法院今天撤銷京華城案被告柯文哲4人交保裁定，發回台北地院。北院表示，已收到發回更裁卷宗，持續與辯護人及被告聯繫，將在下午3時召開羈押庭，以決定柯文哲等人是否羈押或交保。

台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，26日起訴並移審在押被告柯文哲等人。

台北地方法院27日裁定柯文哲交保新台幣3000萬元、李文宗交保800萬元（偵查中尚有交保200萬元）、沈慶京交保4000萬元、應曉薇交保1500萬元，4人均限制住居、出境、出海，除日常生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

北檢不服北院就柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4名被告交保裁定，提出抗告；北院將北檢抗告理由與本案卷宗送至台灣高等法院。

高院審閱卷宗後，今天上午做出裁定，認定柯文哲等4人涉犯5年以上重罪罪嫌重大，有逃亡、勾串共犯或證人之虞，但原裁定就4人無羈押必要性，未具體說明何以具保等手段即可防免4人逃亡，理由不備。

此外，原審諭知的具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？原裁定也沒有妥適說明。

高院指出，被告應曉薇除中華民國護照外，尚持有另一外國護照，原裁定漏未審酌此項攸關逃亡與否的重要事實，也不恰當，本件檢察官提起抗告為有理由，因此撤銷原裁定並發回原審法院。（編輯：張銘坤）1131229

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