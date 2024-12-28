應曉薇聲明：已放棄加拿大國籍 無第二本護照

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（中央社記者林長順、謝幸恩台北28日電）國民黨台北市議員應曉薇涉京華城案遭訴，辦理交保時傳有第二本護照。應曉薇律師今天發表聲明，應曉薇早年有加拿大國籍，當選台北市議員後已放棄加拿大國籍，並無第二本護照。

應曉薇涉及京華城案遭台北地檢署依貪污等罪起訴，台北地方法院昨天裁定應曉薇新台幣1500萬元交保，並限制出境、出海、住居。媒體報導，疑因應曉薇有2本護照導致辦保程序延宕。北院表示，合議庭將於31日開庭訊問應曉薇。

應曉薇的律師今天發表聲明指出，應曉薇於民國70年間因隨同家人移民加拿大而擁有該國國籍，99年底當選台北市議員後即前往加拿大駐台辦事處申請放棄該國國籍，100年2月10日取得加拿大政府核發的喪失國籍證明，並於同年5月10日經台灣駐加拿大多倫多辦事處認證。

聲明表示，應曉薇約於14年前即已確定無加拿大國籍，該護照業經繳回註銷，並無除中華民國護照以外的所謂第二本護照。

聲明指出，依據國籍法及內政部函示，擔任民選公職如兼具外國國籍，應於就職日起1年內完成喪失他國國籍程序及取得證明文件，應曉薇所為完全符合法令規定，已具備擔任民意代表取得議員資格的必要條件。

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聲明表示，應曉薇早年因曾持當時擁有的加拿大護照以改名前的舊名「應秀萍」進出國境；此次交保程序延宕，是境管單位為此需與法院多方確認、耗費多時所致；外界為此憑空揣測，衍生所謂應曉薇有第二本護照的錯誤解讀，殊與事實不符。

聲明指出，北院已就相關疑慮訂12月31日開庭調查，律師將攜帶相關文件前往法院詳細說明，屆時當可定紛止爭。盼各界尊重司法程序，切勿基植於未經確認的不實事項，刻意渲染妄議，徒滋社會不安及自身煩擾。（編輯：李錫璋）1131228