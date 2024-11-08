陸配李貞秀遞補立委爭議 邱垂正：公職人員不允許他國籍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北8日電）民眾黨不分區立委名單第15名李貞秀有可能遞補成為第一位陸配立委。陸委會主委邱垂正今天表示，擔任公職人員必須放棄其他國家國籍，不管這個國家是否被中華民國承認。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正8日下午出席第7屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮，他於會後受訪做出上述表示。

邱垂正表示，台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）與由內政部主管的國籍法沒有衝突。依據兩岸條例21條規定，中國大陸人士在台灣設有戶籍滿10年，才能夠登記成為公職人員候選人。

邱垂正指出，這是為了保障原籍中國大陸人士在台灣的參政權，以及維護國家安全與自由民主憲政秩序的條文，所以設有10年條款；倘若選上了，在要任職公職人員時，這就必須適用其他法律，也就是滿足國籍法要求。

邱垂正說明，依據國籍法20條規定，擔任公職人員時，必須放棄其他國家的國籍，任何國家都一樣，「不管這個國家是不是我們中華民國有承認的與否，都必須放棄當初原國籍，只擁有中華民國國籍」。

「沒有雙重國籍空間，這是我們國籍法的規定」，邱垂正強調，因為公職人員與國家間有緊密的忠誠與信任關係，不允許公職人員同時兼任其他要職或對其他國家效忠；所以擔任公職人員時，必須放棄原國籍，也就是放棄非中華民國的國籍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱垂正提到，台灣是一個民主法治國家，法律保障國民依法參政權，當事人也要依法在任職前放棄非中華民國的國籍；如果說在任職時發生法律適用疑義，或有無法放棄的困難時，應該向主管機關請求協助，也就是內政部。

邱垂正指出，法律精神在於避免發生忠誠衝突問題，倘若真有適用性問題，內政部一定會加以處理或協助，「我們是一個法治國家，一切依法行政，請她（指李貞秀）尊重現行的法律」。（編輯：周慧盈）1131108