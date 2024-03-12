陸配入籍年限縮短掀議 陸配發聲：我也是台灣人

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（中央社記者李雅雯台北12日電）在野陣營擬推動陸配入籍年限由6年改為4年，掀起正反討論。新黨成員今天赴中央聯合辦公大樓北棟前聲援這項提案，直指陸配也是一家人；陸配現場發聲，「我也是台灣人」。

新黨成員今天在大陸委員會（陸委會）所在中央聯合辦公大樓北棟前發起聲援，支持陸配入籍年限縮短。

新黨副發言人游智彬批評，台灣人有了陸籍配偶，陸配也應被視作一家人；政論節目名嘴與獨派團體刻意污名化討論，將其誣指為「洗人口」，這是對於台灣人權、兩岸婚姻的踐踏和羞辱，這樣的行為是可恥的。

陸配代表馬莉莉指出，移居台灣20年了，已經把台灣當作自己的家，有孩子、丈夫、公婆，「我很愛台灣，我都跟別人說，我也是台灣人」。希望民進黨政府可以聽到陸配的聲音，把陸配也視作一家人，「我們只是比較晚來了一點」。

在台灣出生的陸籍人士戈蘭表示，民進黨政府高喊人權，對於陸配卻是表現出歧視態度，陸配、其他國籍配偶同樣為外籍配偶，歧視陸配情況卻是愈來愈嚴重，這是一種雙標的展現。

國民黨籍立委徐巧芯現場發言提到，代表國民黨團來聲援會場接下陳情書，不管是陸配或外配，他們都是台灣的新移民，在台灣組建家庭，倘若在這樣的家庭中，有任何長輩生病了，影響的都是中華民國的孩子；國民黨會推出相對應草案，讓新移民在台權益獲得保障。

陸委會隨後派員接下陳情書，聲援活動結束。

新黨聲援陸配活動進行時，台派聯盟同個時間在斜對面、立法院群賢樓前舉行「反對洗人口修法—中國配偶入籍條件應比照其他國家人士辦理」記者會。

台派聯盟記者會痛批國民黨、民眾黨利用國會多數將洗入更多中國公民及依親人口進來台灣；游智彬等人於聲援活動結束時站上宣傳車刻意經過台派聯盟記者會現場，車上、車下用台語互相叫罵「不要臉」，未有進一步衝突發生。（編輯：陳鎧妤）1130312

新黨成員12日在大陸委員會（陸委會）所在中央聯合辦公大樓北棟前發起聲援，支持陸配入籍年限縮短，現場高舉「陸配外配一樣好」、「權益配套無煩惱」標語。中央社記者李雅雯攝 113年3月12日