陸配李貞秀能否遞補立委 黃珊珊引案例指沒違法

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（中央社記者郭建伸台北8日電）民眾黨不分區立委名單中的李貞秀可能成為首位陸配立委，但陸委會認為擔任公職不能有雙重國籍。民眾黨立委黃珊珊表示，過去曾有陸配史雪燕遞補南投縣議員，顯然沒違法，若內政部、陸委會有新解釋應要修法。

排名民眾黨不分區第15名的李貞秀目前在民眾黨團總召黃國昌辦公室擔任助理，由於民眾黨不分區立委有2年條款，外界關注李貞秀是否可能成為首位陸配立委。

媒體報導，陸委會副主委梁文傑在立法院備詢表示，根據國籍法規定，擔任公職不能有雙重國籍，兩岸人民關係條例只保障參政權，但就任公職要回到國籍法。

對此，李貞秀昨天透過臉書指出，她跟所有中華民國公民一樣，拿的是中華民國身分證、出入境唯一僅有中華民國護照，且要申辦台胞證才能順利出入大陸，且她與父母都非共產黨員。

李貞秀7日透過臉書發言表示，自己和所有中華民國公民一樣，拿的是中華民國身分證。（圖取自李貞秀臉書facebook.com）

李貞秀指出，要求她提出中華民國憲法不承認的國家的「國籍放棄證明」，這在邏輯上不合理，除非民進黨修憲承認共產黨政權，否則改天又被任意指責是火星國人，她要去那裡放棄國籍證明，「合理程序應該是要先裁撤陸委會」。她強調，懇請民進黨別再操弄麥卡錫主義歧視新住民打壓陸配。

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黃珊珊今天受訪表示，這個案子在去年大選時曾炒作過，南投縣議員史雪燕也是陸配，史雪燕不僅遞補且任期屆滿，兩岸人民關係條例針對大陸地區人民有特殊規定，從史雪燕的案例可得知並未違法。

黃珊珊指出，若內政部、陸委會有新的解釋應提出修法，或乾脆刪除兩岸人民關係條例，回歸到國籍法；另一方面，過去也曾經有入籍滿10年的陸配考取公務員，不僅錄取也分發，難道陸委會也認為沒資格嗎，「法律就是法律，不需要意識形態解釋」。（編輯：蘇志宗）1131108