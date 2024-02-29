藍白推縮短陸配入籍年限 綠：國籍戶籍傻傻分不清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北29日電）國民黨立法院黨團擬推動陸配取得身分證年限比照外配，從6年改為4年，民眾黨團也表示支持。民進黨團今天表示，將外籍配偶取得身分證的時間，簡化成3加1年，這是錯誤的，不要國籍和戶籍傻傻分不清。

民進黨團今天舉行輿情回應記者會，針對國民黨提案縮短陸配取得身分證年限，民進黨團質疑，藍白兩黨為什麼只針對兩岸人民關係條例。如果要修法，應同步對入出國移民法、國籍法一同討論，並配套思考對外籍配偶的一致性及合理性。

民進黨立委鍾佳濱表示，外籍配偶來台灣，先要取得國籍，才能取得戶籍，時間通常超過6年。中國籍配偶依照依親居留及長期居留的時間規定，6年就可以取得戶籍及身分證。

鍾佳濱說，多數的外籍配偶在台灣要拿到身分證，時間遠超過中國籍配偶，中國籍配偶因不需要取得中華民國國籍，所以拿到身分證的時間會比較迅速。

鍾佳濱指出，中國籍配偶來台灣不是要取得國籍，而是要取得戶籍，依據兩岸人民關係條例相關規定，需要依親居留才能在台灣居留4年，且每年在台灣地區合法居留期間逾183日者，才能申請長期居留，滿2年後可以申請定居，就能取得戶籍，拿到身分證。

鍾佳濱表示，外籍配偶因婚姻來到台灣，不見得要取得台灣的國籍，若要成為中華民國的國民，因為婚姻而取得國籍，必須經過3年，每年合法居留期間逾183日者，並放棄原國籍、提出財力證明，才能以歸化方式取得中華民國國籍，這時候在台灣還沒有辦法定居，必須在台灣停留時間1年、2年，或5年才能取得定居的戶籍，才能取得身分證。

鍾佳濱說，將外籍配偶取得身分證及戶籍的時間，簡化成3加1年，這是錯誤的，國民黨與民眾黨是國籍和戶籍傻傻分不清，呼籲好好研讀兩岸人民關係條例及適用外籍配偶的入出國及移民法、國籍法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳思瑤表示，正當中國從海、空兩路片面改變現狀，對台灣管轄權施壓的時刻，國民黨現在提案的時機大錯特錯，台灣年輕世代這兩天在社群發動串連反制，已有超過3萬人連署，國民黨始終站在台灣青年的對立面。

吳思瑤說，中國籍配偶除了入籍年限之外，其他各項福利待遇都優於外籍配偶，包括不需要放棄本國國籍就可以入籍，可以享有外籍配偶沒有的醫療健保資源等福利措施。非常遺憾民眾黨提出這項修法意見，坐實了民眾黨是小藍黨，是一個跟中國站在一起的政黨。（編輯：蘇志宗）1130229