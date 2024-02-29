綠：民主基金會改組依慣例辦理 擋韓指控無中生有

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（中央社記者林敬殷台北29日電）財團法人台灣民主基金會近來因改組引發討論，民進黨立法院黨團今天表示，國民黨對外說民進黨擋韓、卡韓，是「無中生有」，游錫堃辭去立委後，外交部長吳釗燮代理基金會董事長，已啟動董事改組事宜，上週也拜會立法院長韓國瑜，說明後續作業程序。

台灣民主基金會於2003年6月17日成立，依照組織章程規定，基金會由董事13人至17人組成，董事會設董事長1人，立法院長、總統府秘書長、外交部長為當然董事，其餘董事包含產、官、學、政黨代表及非政府組織人士。民主基金會為外交部捐助單位，基金會的預算經董事會通過，送外交部依預算程序辦理，並送立法院審議。

以往基金會董事長依慣例由立法院長擔任，韓國瑜在2月1日當選立法院長後，對於韓國瑜是否接任基金會董事長引起不少討論，民進黨團今天舉行輿情回應記者會，針對台灣民主基金會改組一事做上述表示。

對於國民黨立委質疑民進黨「擋韓」、「卡韓」，不讓韓國瑜依慣例接任基金會董事長，民進黨團幹事長吳思瑤指出，民主基金會董事及董事長改選，民進黨一定會依循規範，也一定會尊重慣例。吳釗燮擔任代理董事長後，已依規定啟動未來董事及董事長改組事宜，並於上週拜會韓國瑜，說明後續作業程序及基金會運作宗旨，國民黨說民進黨擋韓、卡韓，都是無中生有，惡意的政治操弄下的政治話術。

吳思瑤表示，任何一位立委發言前，查證是最基本的義務，在野黨應三思及自制，不要讓國家及社會每天為了澄清錯假訊息而疲於奔命，國民黨立委最起碼要查證，有沒有擋韓、卡韓，可以打給韓國瑜查證，不容國民黨立委抹黑、造謠。

吳思瑤說明，除了盡速啟動改組事宜外，民進黨希望未來的董事長對於基金會的任務、路線，不要違逆基金會原始設計的功能，除董事長外的人事任命也依循慣例，真正成為台灣二軌外交重要力量，成為獨立超然，持續作為超黨派合作推動民主同盟的重要力量。

吳思瑤強調，依照基金會組織章程第18條、第20條及第21條，民主基金會每一項預算都需經董事會同意後，報外交部依預算程序辦理，既然是外交部的預算，就需要送到立法院，各政黨都可以監督。

民進黨團副幹事長洪申翰指出，非常遺憾國民黨立委王鴻薇指控民主基金會已變成「綠友友小金庫」，這是非常荒謬的指控，民主基金會依規定給予政黨經費補助，並依照政黨比例分配，國民黨也有，民眾黨也有。國民黨這一屆是國會最大黨，分配金額依照規定會得到最多，但民進黨不會因此說基金會的補助是「藍友友」，因為這種說法太蠢了。

洪申翰表示，在馬政府執政時期，民主基金會補助許多推動兩岸統合、倡議一帶一路的單位及活動，這才更應該被監督，現在還有什麼國家把一帶一路視為民主發展，世界多數國家認為一帶一路是威權擴張，而不是民主。（編輯：張若瑤）1130229