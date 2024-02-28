綠：民主基金會政黨申請補助額 按立院席次比例分配

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（中央社記者葉素萍台北28日電）國民黨立委王鴻薇質疑，民主基金會成為民進黨「綠友友」小金庫，民進黨今天回應，民主基金會所有補助皆於法有據，遵循公正公開的申請機制，各政黨皆可主動申請補助，額度按國會政黨席次比例，沒有獨厚特定政黨。

國民黨立委王鴻薇今天在臉書發文質疑，作為二軌外交的台灣民主基金會，基金會預算不用接受審查，竟成了民進黨綠友友的小金庫。

民進黨晚間透過新聞稿回應，王鴻薇在不了解情況下就恣意指控，繼前立委陳以信之後，國民黨持續針對民主基金會的政黨補助發表謬論，抹殺民主基金會基層人員的努力。

民進黨指出，民主基金會可供各政黨申請的補助額度、每年共約新台幣3000萬元，依照國會政黨席次比例分配，民進黨2020年至2024年是國會最大黨，每年可申請額度為1600萬元。

民進黨表示，2024年選舉過後，未來4年民進黨可申請額度，下降至每年約1300萬元，且國民黨今年已成為國會最大黨，今年可申請的額度將比民進黨高。

民進黨質疑，國民黨每年皆獲得民主基金會經費補助，難道也是「浮濫申請大量公帑」或「自肥」，請國民黨在指責別人時，切勿自打嘴巴。

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民進黨強調，民主基金會向來有審查機制，針對政黨的提案有審查權，民進黨皆依規定提出企畫，並依照民主基金會的建議修正。

民進黨說明，國民黨若真的關心台灣民主發展，亦可鼓勵各民間團體申請民主基金會的補助，不需要污名化民主基金會，民主基金會長期以來，針對國際政黨外交、國會外交、國內外民主人權議題相關交流活動進行補助，絕無因不同黨籍有所偏袒和差別待遇。（編輯：張若瑤）1130228