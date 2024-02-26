國民黨團公布副書記長 王鴻薇徐巧芯等5女立委入列

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（中央社記者王承中台北26日電）國民黨團今天宣布本會期8位黨團副書記長，分別為國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、許宇甄、張嘉郡、萬美玲、鄭正鈐、羅智強及顏寬恒等人。國民黨團指出，絕對會以全民福祉為優先，把人民的訴求在立法院大聲的說出來。

第11屆立法院第1會期已經開議，國民黨立法院黨團今天發布新聞稿，宣布本會期黨團副書記長。

國民黨團指出，國民黨是國會第一大黨，在立法院8個常設委員會都需要大家有不同的角色任務來分配，感謝王鴻薇等人願意共同承擔黨團的工作，副書記長是義務職、榮譽職，只有更多的付出，感謝所有黨團成員共同為監督執政、撥亂反正來努力。

國民黨團表示，本次8位副書記長，有連任立委，也有新任立委，都是各方面有戰力的團隊。其餘黨籍立委將來也都會在各委員會有不同角色發揮，每個人的力量都是關鍵。

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國民黨團指出，絕對會以全體台灣人民的共同福祉為最優先，把人民的訴求在立法院大聲的說出來，用堅定的心來推動向前的修法，這是責無旁貸的使命、也是回應民意最好的方式。

許宇甄在臉書發文指出，非常榮幸接任黨團副書記長，也感受到責任越來越沉重。她從2021年擔任國民黨組發會主委，和國民黨主席朱立倫一起打拚，好的團隊就是要攻守兼備，她會用鋼鐵般的意志守護國民黨，守護民眾，守護立院黨團。（編輯：楊蘭軒）1130226