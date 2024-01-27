國民黨是否發年終 朱立倫：紅包8000元獎勵

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（中央社記者張榮祥台南27日電）年關將屆，中國國民黨是否發放年終獎金；黨主席朱立倫今天表示，將發放紅包獎勵黨工，從去年新台幣6000元加碼到今年8000元。

朱立倫今天出席台南市2024總統立委選舉感恩茶會、接受媒體聯訪指出，國民黨所有黨產7、8年前被民進黨凍結，每年都非常拮据，過去也有很多債務，但他仍努力正常發放薪資。

朱立倫表示，農曆春節前將盡量用紅包方式獎勵黨工，從中央到地方約有6、700名黨工，應該會從去年6000元加碼到今年8000元，給黨工加油鼓勵。

至於國民黨嘉義、台南、高雄及屏東黨部主委更換，朱立倫說，國民黨未來希望「內造化」，讓愈來愈多公職人員兼任黨務工作，例如許宇甄當選不分區立委，但也將繼續擔任組織發展委員會主委。

朱立倫表示，農曆春節過後，將逐步讓公職人員兼任地方黨部主委，也會為弱勢地區縣市長選舉做準備，依各地情況因應。（編輯：郭諭儒）1130127