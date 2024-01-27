更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨睽違10年重回愛河灣 霍夫曼：高雄進步創新讓我驚喜
地方

黃色小鴨睽違10年重回愛河灣 霍夫曼：高雄進步創新讓我驚喜

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

中投、欣裕台股權收歸國有 擬官派董事實質接管

2024/1/27 11:23（1/27 11:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為北市八德路國民黨中央黨部。（中央社檔案照片）
圖為北市八德路國民黨中央黨部。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北27日電）纏訟7年，行政法院日前判決國民黨營中投、欣裕台兩家公司所有股權為不當黨產，將收歸國有，納入國發會管理的促進轉型正義基金。政院官員表示，初步討論將以派駐官方董事進駐，實質接管。

不當黨產處理委員會多年前對國民黨作出處分，其持有中投及欣裕台公司2家黨營事業新台幣156億元股權應移轉國有，國民黨興訟。一審法院判國民黨敗訴，國民黨提起上訴，二審最高行政法院駁回上訴，纏訟7年後全案確定。黨產會昨天表示，中投、欣裕台股權將收歸國有，納入國發會管理的促進轉型正義基金。

根據促進轉型正義基金收支保管及運用辦法，此基金主管機關為行政院，管理機關為國發會，基金來源包含由政府循預算程序撥款，以及不當黨產處理委員會依法移轉、以協商或其他方式取得之財產，及其處理相關收入，或是受贈收入等。

政院官員對中央社記者表示，此案在黨產會處分出爐後，國民黨、中投及欣裕台分別提出訴訟，主張移轉國有的處分違法，請求撤銷行政處分，原先黨產會的處分也被要求暫時停止執行，不過，中投及欣裕台並非被處分的當事人，有不適格的疑慮，訴訟仍在進行中，而國民黨目前則已確定敗訴，黨產會與其律師將研究是否可以馬上執行處分，或是要等到另外2案判決結果。

黨產會過去透過行政處分取得的財產清單，種類都以現金或是土地建物，以及不動產拍賣為主，此次是首次股權轉移。政院官員說，只要是被處分的不當黨產，都將依照促轉條例第7條規定，由促轉基金管理，並做為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務用途，再循程序報行政院核定。

官員說，接管不當黨產不一定要換成現金，中投、欣裕台將被視為廣義的公有財產，初步討論將由官派董事進駐，實質接管。（編輯：郭無患）1130127

#中投
#欣裕台
延伸閱讀
持有欣裕台中投股權移轉國有案 國民黨敗訴確定謝長廷籲國民黨速將不當黨產東京貿易大樓還給國家黨產會：救國團資產與國民黨威權統治密切相關黨產會指大孝大樓不當取得追徵7.8億 國民黨興訟敗訴進校園座談惹議 黨產會：談人權議題無行政不中立
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.25