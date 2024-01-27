中投、欣裕台股權收歸國有 擬官派董事實質接管

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（中央社記者賴于榛台北27日電）纏訟7年，行政法院日前判決國民黨營中投、欣裕台兩家公司所有股權為不當黨產，將收歸國有，納入國發會管理的促進轉型正義基金。政院官員表示，初步討論將以派駐官方董事進駐，實質接管。

不當黨產處理委員會多年前對國民黨作出處分，其持有中投及欣裕台公司2家黨營事業新台幣156億元股權應移轉國有，國民黨興訟。一審法院判國民黨敗訴，國民黨提起上訴，二審最高行政法院駁回上訴，纏訟7年後全案確定。黨產會昨天表示，中投、欣裕台股權將收歸國有，納入國發會管理的促進轉型正義基金。

根據促進轉型正義基金收支保管及運用辦法，此基金主管機關為行政院，管理機關為國發會，基金來源包含由政府循預算程序撥款，以及不當黨產處理委員會依法移轉、以協商或其他方式取得之財產，及其處理相關收入，或是受贈收入等。

政院官員對中央社記者表示，此案在黨產會處分出爐後，國民黨、中投及欣裕台分別提出訴訟，主張移轉國有的處分違法，請求撤銷行政處分，原先黨產會的處分也被要求暫時停止執行，不過，中投及欣裕台並非被處分的當事人，有不適格的疑慮，訴訟仍在進行中，而國民黨目前則已確定敗訴，黨產會與其律師將研究是否可以馬上執行處分，或是要等到另外2案判決結果。

黨產會過去透過行政處分取得的財產清單，種類都以現金或是土地建物，以及不動產拍賣為主，此次是首次股權轉移。政院官員說，只要是被處分的不當黨產，都將依照促轉條例第7條規定，由促轉基金管理，並做為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務用途，再循程序報行政院核定。

官員說，接管不當黨產不一定要換成現金，中投、欣裕台將被視為廣義的公有財產，初步討論將由官派董事進駐，實質接管。（編輯：郭無患）1130127