中投、欣裕台156億股權收歸國有 黨產會：納促轉基金

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）黨產會今天表示，欣見行政法院贊同黨產會對於事實的詳實調查及法律見解，將中投、欣裕台兩家公司所有股權判定為不當黨產，收歸國有；收歸國有的財產將用於全民，不會變成任何政黨的私產。

不當黨產處理委員會對國民黨作出處分，其持有中投及欣裕台公司兩家黨營事業新台幣156億元股權應移轉國有，國民黨興訟。一審法院判國民黨敗訴，國民黨提起上訴，二審最高行政法院駁回上訴，全案確定。

黨產會今天透過新聞稿指出，此案緣於2016年黨產會認定國民黨營中投、欣裕台兩家公司的所有股權皆屬不當黨產，令收歸國有之處分。

黨產會表示，纏訟7年至今，欣見行政法院贊同黨產會對於事實的詳實調查及法律見解，將中投、欣裕台兩家公司所有股權判定為不當黨產，收歸國有；促成大法官釋字793號解釋所示，追討不當黨產以確立憲法所彰顯之自由民主憲政秩序價值。

黨產會指出，期待其餘審理中的案件，也能回應全民對轉型正義工程的期待，匡正威權時期的不公不義，將威權政黨及其附隨組織不當取得的財產，早日歸還全民與原權利人。

黨產會表示，收歸國有的財產將用於全民，不會變成任何政黨的私產，依促轉條例第7條將納入行政院促轉基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。（編輯：林興盟、翟思嘉）1130126