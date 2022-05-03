黨產會：救國團資產與國民黨威權統治密切相關

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（中央社記者王承中台北3日電）黨產會今天表示，根據救國團民國82年資產負債表顯示，當時救國團資產已達41億餘元，所累積的財產，實與國民黨威權統治時期的壓迫體制密切相關，而非為政府提供勞務而取得的對價，有違反政黨本質且悖於民主法治原則之虞。

行政院不當黨產委員會將於17日舉辦「救國團之財產是否為不當取得財產」聽證會。根據黨產會公布的調查報告指出，救國團是國民黨中央改造委員會多次開會討論後決定籌設，為黨從事青年組訓工作，受國民黨指導，是國民黨最重要的青運機構。

黨產會表示，救國團過去密切協助國民黨黨務運作，深入校園從事各項學校青年服務工作，為國民黨威權統治時期壓迫體制的一環，其所舉辦的寒暑期青年育樂自強活動及青年服務工作，是依中國國民黨指示，執行防制「台獨」活動措施、 海外對匪鬥爭工作，具有政治目的。

黨產會指出，根據救國團民國82年資產負債表，資產總計約41.05億元。不動產約12.01億元，器具及設備計2.73億元，投資約0.23億元，現金及存款約21.68億元，其他債權約4.39億元。

黨產會表示，救國團自58年解除與國防部隸屬關係後，未依法經核准立案，僅因國民黨政治需要，即以「準機關」之姿，承繼隸屬國防部時期的資源，各級政府均配合救國團辦理各項活動，並持續給予補助。

黨產會指出，救國團所累積的財產，實與國民黨威權統治時期的壓迫體制密切相關，而非救國團所主張為政府提供勞務而取得的對價，自有違反政黨本質且悖於民主法治原則之虞。

黨產會表示，救國團以無償占、借用公有房地方式成立營業據點，當時各級政府在國民黨執政下，多以「該團性質應可視為準行政機關地位」為由，對救國團大開方便之門。救國團憑其附隨組織地位，於國民黨威權統治時期無償獲得營業據點多年且獲利頗豐，非但未返還違法占用的土地，反而以占用之既成事實再要求政府讓售房地。

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黨產會指出，距今將近30年前，救國團資產已高達41億餘元，與109年的51億餘元相差不到20%，如考量物價，恐當年資產更勝今日。此等財產積累，與救國團所宣稱以低價或免費提供學生休閒等而有虧損，故接受政府合理補助的情況，顯有落差。

黨產會表示，救國團所謂所賺得的收入均用於公益事業， 無違設立宗旨，但若將賺得收入用於公益事業，豈有可能早於82年底時，即累積出財報上所揭載超過41 億餘元的鉅額資產？顯然救國團經營各項事業不但獲利豐碩，且多數均積攢存儲而未用做公益，有違其章程所載公益社會團體的宗旨。（編輯：黃國倫）1110503