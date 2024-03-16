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國民黨不滿黨產會追徵8.6億元 行政訴訟敗訴確定

2024/3/16 09:29（3/16 09:47 更新）
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（中央社記者謝幸恩台北16日電）中國國民黨不服黨產會認定458筆土地為不當黨產，並追徵新台幣8.6億元，提起行政訴訟。法院一審判國民黨敗訴，日前最高行政法院駁回國民黨上訴，全案確定。

不當黨產處理委員會調查「國民黨以轉帳撥用等方式，取得國有房屋及其基地並已移轉他人的追徵案」指出，國民黨以轉帳撥用方式取得、並已移轉給第三人的「國有特種房屋基地」，共458筆是不當取得財產，共獲利新台幣8億6488萬3550元。

黨產會於民國106年6月中旬作出行政處分，向國民黨追徵8.6億元，案件後來移送法務部行政執行署台北分署執行，行政執行署已陸續執行查封國民黨產多筆土地。國民黨不服，向台北高等行政法院提出行政訴訟，並聲請停止執行獲准。

北高行審理後認為，國民黨陸續於46年至50年間登記取得458筆土地所有權，過程中並未給付對價給國家、即無償取得這些土地，也非源自於黨費等一般收入而來，於105年8月10日黨產條例公布時，已非政黨、附隨組織或其受託管理人所有之財產，依黨產條例第5條第2項規定即應推定為不當取得財產。

北高行指出，這458筆土地現均已被徵收或已移轉予第三人而無法返還，依黨產條例第6條第3項規定應予追徵，因此黨產會依法對國民黨的其他財產追徵其價額總計8億6488萬3550元，尚無不合，判決國民黨敗訴。

國民黨不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理。最高行認為，一審判決並無違誤，14日駁回上訴，仍判國民黨敗訴，全案確定。（編輯：郭諭儒）1130316

#北高行
#國民黨產
#黨產會
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