赴中旅遊團禁招攬 觀光業者醞釀520上街抗議

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（中央社記者王承中台北8日電）交通部觀光署昨天宣布停止招攬前往中國旅遊團。中華民國旅行業同業公會副理事長吳雁輝今天表示，防疫特別條例已經廢止，政府禁團令的法律依據為何，業界反映若未得到政府合理解釋，醞釀將於520總統就職日當天上街抗議。

交通部觀光署7日宣布，由於中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，即日起停止招攬前往中國大陸旅行團。陸委會也指出，一再呼籲大陸回應提議，開放兩岸人民組團進行雙向觀光交流，大陸沒有正面回應，還在兩岸製造事端，令人高度遺憾。

國民黨立委王鴻薇、葉元之、國民黨組發會主任水雲翔，以及中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、中華民國旅行業同業公會副理事長吳雁輝、台北市觀光協會理事長陳怡璇等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，批評政府朝令夕改，要求交通部立刻收回成命。

吳雁輝表示，他要表達嚴正的憤怒跟抗議，昨天政府發布訊息後，讓很多業者雞飛狗跳，狂打電話問到底怎麼了，中國大陸旅行團是國內旅行社重要業務，影響所及很大，尤其預計6月出團的已經收客7、8成，7、8月出團的也都已收訂，這些糾紛如何善了，是很嚴重的問題。

吳雁輝指出，旅行業好不容易挺過疫情，迎來開放可以組團去世界各國，唯獨不得組團前往中國大陸，根本是貽笑國際。如今防疫特別條例已經廢止，他要問政府禁團令的法律依據為何，為何個人赴陸旅遊可以，組團旅行卻不行，希望有關單位給予合理解釋。

吳雁輝表示，很多業者已經向公會反映，如果有關單位未對禁止赴陸旅行團給予正式且合理解釋，醞釀將在520總統就職日當天上街抗議。

李奇嶽指出，全台4000家旅行業者，9成有發團去中國大陸，赴中國大陸旅行團占很多大型旅行社總出團量的3成，如今這塊市場無法開放，對於產業經濟損失是以億為單位在計算。此外，因為政府政策導致業者在6月以後直接業損，應該要請政府來處理。

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王鴻薇表示，民進黨政府昨天毫無預警宣布禁止赴陸旅行團，對國內業者簡直是晴天霹靂。政府不僅言而無信，造成業者鉅額損失，而且還選在春節連假前的最後一天上班日公布，真的是讓業者無法過年。

王鴻薇指出，民進黨為了選舉，選前承諾會在3月解除禁團令，結果大選後不到一個月，當初的競選支票就直接跳票。現在政府以對岸無誠意，特別是改變M503航線為由，宣布禁止赴陸旅行團，但是這樣的政策，卻是在懲罰國內旅行業者及消費者，鄭重要求交通部立刻收回成命。（編輯：潘羿菁）1130208