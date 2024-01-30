藍委主張修預算法 避免特別預算常態化破壞財政紀律

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（中央社記者范正祥台北30日電）新國會將在2月1日上路，連任的國民黨立委王鴻薇、林思銘及新科立委當選人張智倫今天召開記者會，宣示將於新會期共同提出預算法修正案，避免「特別預算常態化」破壞預算整體性及財政紀律。

現行預算法第83條規定，有國防緊急設施或戰爭（第1款）、國家經濟重大變故（第2款）、重大災變（第3款）、不定期或數年一次之重大政事（第4款）等情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算。

王鴻薇等人今天在國民黨立法院黨團記者室共同召開「提預算法修正案！終結濫用特別預算！」記者會，宣示新國會上路後，將共同提案修正預算法，刪除預算法第83條第1項第4款，「不定期或數年一次之重大政事」之特別預算提出理由。

王鴻薇表示，提預算法修法，目的在避免利用特別預算方便之門，巧立名目破壞正常預算體制，甚至綁樁。她特別聲明，提案修法只是針對預算法第83條的第4款，至於第1款至第3款則是維持原條文，也就是對於國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變，政府要採取立即性用特別預算處理，都沒有問題。

記者會上，王鴻薇指出，預算法第83條第1項第4款「不定期或數年一次之重大政事」屢遭詬病成為濫用特別預算方便之門，令人憂心如果浮濫編列特別預算，破壞預算整體性及財政紀律，規避應有的監督，結果是債留子孫，相當不負責任。

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林思銘說，監察院在2021年調查報告中指出特別預算確有常態化的現象，還表示行政部門「未嚴格限制特別預算編列要件」，以及「有特別預算浮編，破壞正常預算體制之情事」等。他呼籲，不能大開方便之門，提預算法修法就是要來關門。

張智倫說，自己過去是會計師，特別預算中很多支出應依法編列在年度總預算，才能受到預算相關法令監督，希望不要利用特別預算編列規避舉債上限。（編輯：黃國倫）1130130