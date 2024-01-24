藍委提核電廠延役修法 侯友宜：以核減煤

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）國民黨立委提核電廠延役修法，新北市長侯友宜今天表示，他曾提出，在供電無虞下，必須要以核減煤，達到能源永續轉型；過程中，使用核電一定要注重核安。

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎23日召開記者會表示，台灣電力需求攀升，因應國際淨零排碳、重啟核能趨勢，新會期將提出「核子反應器設施管制法」修正草案，明定不設定延役申請期限，盼在野合作下，替能源政策做出重大改變。

侯友宜今天上午主持市政會議後接受聯訪，記者詢問他如何看待立委推動修法。

侯友宜說，能源轉型是國際趨勢，因氣候變遷的問題，國際氣候變遷專門委員會特別談到，先進國家已經把核電列為乾淨能源其中之一；他曾經提出，在供電無虞下，必須要以核減煤達到永續轉型，更重要的是，使用核電一定要注重核安。

他說，希望大家都有共識，一定要把關好核能安全，在核安無虞下逐步推動，讓全國供電無虞，讓台灣也跟世界潮流一樣能節能減碳。

記者詢問侯友宜對不在籍投票的意見，是否支持。侯友宜說，民主應傾聽民意，能納入民主支持投票的行為，對於不在籍投票樂觀其成。（編輯：李錫璋）1130124