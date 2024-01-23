藍委擬修法讓核二延役 地方人士：應多辦公聽會

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（中央社記者王鴻國新北23日電）國民黨立委擬修法讓核二、核三延役，民進黨新北市議員指市長侯友宜應站出來反對、拒絕核廢料。地方人士表示，安全是唯一考量，修法前應多辦公聽會，讓地方多了解修法內容。

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎及國民黨立委當選人李彥秀與羅智強將修法，讓核二廠、核三廠不受延役申請期限影響。延役應以實質安全與否認定，而非時效來確認。

只是，侯友宜過去對於核電強調「沒有核安就沒有核電」立場，要有能力處理核廢料才會有核電，新北市面對核電的議題，最重視的是核安及核廢料的處理。

而侯友宜在參選總統時卻強調，將天然氣發電占比降到約45%，缺口用核電替代，在檢修安全無虞下，核一、核二、核三就可延役，核四在專家評估完沒問題後也可重啟。

如今面對藍委擬修法讓核二延役一事，新北市政府表示，能源問題是台灣必須共同面對的挑戰，在安全無虞的前提下，人民期待能讓台灣穩定供電的能源轉型，期盼未來政府傾聽各界聲音，提出有效且符合世界趨勢的能源政策。

民進黨新北市議員周雅玲表示，侯友宜從過去要求沒有核安及沒有能力處理核廢料，就沒有核電的主張，到了總統大選就改變主張並要求核電廠延役，如今面對藍委修法延役的動作，侯友宜應跳出來反對修法，畢竟現在是新北市長，就應為市民發聲，難道核安不重要嗎，若延役，舊有及新增核廢料都要一直放在新北嗎。

國民黨新北市議員廖先翔表示，地方民意重於黨意，因此，他會尊重地方民意，做好溝通的工作。

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萬里區中幅里長謝嘉陽表示，核二廠存在多年，當地雖曾抗議，但是如今並不是因民意反對而要除役，而是機組時限到了要除役，如今若要修法延役，也不會因地方意見而不延役，因此，地方只有安全的要求而已。

萬里區萬里里長王傑倫表示，若電真的不夠，可能核電延役是唯一辦法，但地方只擔心安全問題，要求修法前應多在地方辦公聽會，讓地方了解延役會不會有安全的問題，若真的安全無虞，地方也不會有太大意見。（編輯：李錫璋）1130123