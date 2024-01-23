中國誤導台海現狀 澳洲學者：西方不能再容忍

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（中央社台北23日綜合外電報導）大選前，國民黨總統候選人侯友宜被問到：如果國民黨反對統一也反對台獨，是否意味非正式獨立這個現狀會永久持續？侯友宜當時避答，但澳洲學者魏斯認為，這是個不得不面對的問題。

「外交家」雜誌（The Diplomat）專欄作家魏斯（Grant Wyeth）在澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）的網站The Interpreter撰文指出，侯友宜當時被問到：如果國民黨反對統一，包括「一國兩制」下的統一，但也反對台灣正式獨立，是否意味非正式獨立的這個現狀會永久持續？

魏斯說，侯友宜迴避這個問題，對於他這個位置的人而言，這顯然是個非常困難的問題，但這仍是個需要考慮的重要問題，因為維持台海現狀不僅關乎維護和平的地緣政治問題，也關係台灣人民的希望和抱負，以及台灣能為世界做出的貢獻。

國民黨內部一些鐵桿藍或許認為，還有中國共產黨垮台和中華民國成功反攻大陸這個第3選擇，但年輕一代強烈的台灣認同，意味上述選擇的吸引力可能不大，儘管擺脫中共不斷的騷擾將是人們所樂見。

永久維持現狀影響最大的，是台灣作為國家的願望。現狀創造的和平使台灣能以印太重要經濟和文化參與者身分蓬勃發展，並成為當今世界所仰賴一些最先進技術的發源地，卻也導致台灣無法在許多國際論壇上充分發揮能力，及限制台灣高技能公民的機會。

台灣獲准參加國際組織以及體育賽事時，常不得不以「中華台北」名義參與，中國的影響力存在這些荒謬之中，北京在台灣領土上毫無權限，卻仍能逼得國際社會接受和認可有關台灣現實的官方謊言。

「這不是中國對台灣的影響力，實際上是中國對其他國家的影響力。我們為了安撫北京而將台灣排除在正常國家之外，這是我們自己的恥辱。我們不願把中國視為成年人，過度擔心它跺腳、抓狂。」

「因此，對侯友宜提出關於永久現狀的問題，不僅是台灣政治領袖或更廣大台灣民眾必須考慮的問題，也是我們還要對自己和中國撒謊多久的問題。這是個能讓中國對世上其他國家說謊的現狀，如果我們放任這種現狀繼續下去，屈服於其他謊言或許也將成為現狀。」（譯者：鄭詩韻/核稿：余睿承）1130123