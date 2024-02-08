赴中旅行團6月停招 王國材：協調已成團者併入5月

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（中央社記者高華謙新北8日電）觀光署宣布赴中國旅行團停招，但3至5月仍可出團，業者擔憂6月1日後已成團的損失。交通部長王國材說，昨天有與旅行業討論，希望能併入3月至5月，如果有額外狀況會盡快協助。

交通部觀光署昨天宣布，由於中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，即日起停止招攬前往中國大陸旅行團，今年3到5月底已招攬成團者仍可出團，6月1日之後團體則不能出團，請旅行社不要再攬客，以免衍生旅遊糾紛。

王國材今天上午到高公局北區交控中心視察國道疏運後接受媒體聯訪時說，去年跨部會討論時就想先由台灣在春節後開放團客赴中國，也歡迎對岸團客來台，但這段時間中國大陸對於團客來台絲毫沒任何意思，從近期與諾魯斷交、擅自改變M503航路等事件，跨部會討論後認為台灣釋出善意，但對方完全沒善意、甚至有點惡意，措施就要檢討。

王國材表示，許多旅行業去年已開始攬團，交通部觀光署已同意3月1日至5月31日成團者可以出團，至於超過6月的也希望能併入3月至5月，基本上去年承諾部分還是成行，但6月1日後終止赴中國組團。

媒體詢問，業者擔憂6月1日後已成團但不能出團的損失。王國材說，昨天觀光署有與旅行業討論，讓業者併入3月至5月處理，如果有些額外狀況，他會請觀光署盡快協助。

媒體問及，有旅遊業者認為既然是跨部會討論，為何最後是犧牲陸客旅行團。王國材說，兩岸互動希望具健康、永續與善意，台灣與世界各國本來在團客部分就是雙向互動。因此經討論後，非常遺憾，這措施決定不進行。

王國材表示，在整個判斷中也不是一個犧牲，有時這種公平談判，首先如果對方團客開放過來，也不再有一系列動作，儘速與台灣溝通M503航路，這也是台灣希望得到的回應，如果有這回應，後續還會再作檢討。

媒體詢問宣布時間點為何選在昨天。王國材說，這1、2週都跨部會討論，應是昨天、前天才做成決策；且去年就說春節前宣布，而昨天是春節前最後一天，本來就要宣布。

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針對媒體報導是國安單位給壓力，王國材表示，去年與今年都有跨部會合作，不方便談是哪些部會參加，各部會有看法，最終是大家共識決定。

春節連假路況部分，王國材說，交通量與去年春節差不多，南下尖峰可能在初二，北上尖峰落在初四，呼籲可善用台61、台9與台62等道路，民眾也可透過1968 APP了解如何分散出發時間及走替代道路，從時間與空間分散來避免塞車。（編輯：黃世雅）1130208