赴中旅遊團即起停招 王國材：中國太惡意

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（中央社記者余曉涵台北7日電）觀光署今天宣布，即日起停止招攬前往中國大陸旅行團。交通部長王國材說，跨部會討論結果認為中國太惡意，台灣釋出善意都沒有回應，後續看中國是否有善意決定要不要開放。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，原規劃於今年春節後恢復台灣旅客赴陸團體旅遊，但因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全。

交通部長王國材向媒體表示，這件事已經討論1到2週，台灣這邊釋出很多善意，包含原本要宣布開放，但是跨部會討論的結果認為中國太惡意，台灣釋出的善意都沒有正向回應，因此先實施3個月，後續就看中國的表現。

王國材指出，3月到5月已經答應成團的都可以出去，6月之後的就看中國的表現，決定可不可以出團。

王國材表示，跨部會討論的重點就是認為去年釋出善意，但後續邦交國斷交、M503等事情，若未得到對方善意的回應，還繼續實施恢復赴陸團體旅遊，「覺得沒有辦法接受。」

至於事前有沒有跟旅遊業者溝通，王國材苦笑他正在跟業者溝通，「我已經知道我要被罵」。

王國材說，他過去都是正面支持兩岸人民的交流，但希望用這種方式來表達對中國態度的遺憾。（編輯：李亨山）1130207