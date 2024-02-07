更多編輯台推薦新聞：
出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學
生活

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
生活

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
1月出口年增18.1%連3紅 資通增1倍、電子零組件翻紅
首頁 / 生活

赴中旅遊團即起停招 王國材：中國太惡意

2024/2/7 17:46（2/7 19:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為交通部長王國材。（中央社檔案照片）
圖為交通部長王國材。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北7日電）觀光署今天宣布，即日起停止招攬前往中國大陸旅行團。交通部長王國材說，跨部會討論結果認為中國太惡意，台灣釋出善意都沒有回應，後續看中國是否有善意決定要不要開放。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，原規劃於今年春節後恢復台灣旅客赴陸團體旅遊，但因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全。

交通部長王國材向媒體表示，這件事已經討論1到2週，台灣這邊釋出很多善意，包含原本要宣布開放，但是跨部會討論的結果認為中國太惡意，台灣釋出的善意都沒有正向回應，因此先實施3個月，後續就看中國的表現。

王國材指出，3月到5月已經答應成團的都可以出去，6月之後的就看中國的表現，決定可不可以出團。

王國材表示，跨部會討論的重點就是認為去年釋出善意，但後續邦交國斷交、M503等事情，若未得到對方善意的回應，還繼續實施恢復赴陸團體旅遊，「覺得沒有辦法接受。」

至於事前有沒有跟旅遊業者溝通，王國材苦笑他正在跟業者溝通，「我已經知道我要被罵」。

王國材說，他過去都是正面支持兩岸人民的交流，但希望用這種方式來表達對中國態度的遺憾。（編輯：李亨山）1130207

#中國
#王國材
#交通部長
延伸閱讀
中國未開放團客來台、片面改M503航路 觀光署：赴陸旅遊團即起停招赴中旅行團即日停招 賴清德遺憾中國沒對等釋善意M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂中國取消M503飛行偏置 分析：加大台灣空防監測壓力歷屆總統大選中國介選手段一覽 飛彈試射經貿報復擾民心
交通部觀光署即日起停止招攬前往中國旅行團。部長王國材（圖）表示，跨部會討論結果認為中國太惡意，台灣釋出的善意都無正向回應，因此先實施3個月，後續就看中國表現，再決定可不可以出團。中央社記者余曉涵攝 113年2月7日
交通部觀光署即日起停止招攬前往中國旅行團。部長王國材（圖）表示，跨部會討論結果認為中國太惡意，台灣釋出的善意都無正向回應，因此先實施3個月，後續就看中國表現，再決定可不可以出團。中央社記者余曉涵攝 113年2月7日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.221