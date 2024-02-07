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首頁 / 政治

赴中旅行團即日停招 賴清德遺憾中國沒對等釋善意

2024/2/7 17:38（2/7 18:03 更新）
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（中央社記者葉素萍台北7日電）交通部觀光署今天宣布，考量中國迄今未開放中方團客來台，即日起停止招攬前往中國大陸旅行團。民進黨發言人吳崢轉述黨主席賴清德回應說，觀光是雙方互動、互相釋出善意的事，遺憾的是，台灣釋出善意，但沒看到中國對等釋放善意。

交通部觀光署今天宣布，由於中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，因此即日起停止招攬前往中國大陸旅行團，但今年3到5月底已招攬成團的部分，仍可出團。

吳崢今天在中常會後轉述，賴清德表示，選前有向總統蔡英文及行政部門反映希望恢復兩岸觀光，蔡總統任內也持續對中國大陸釋出善意，所以確實本來有這方面的規劃，但觀光是雙方互動、互相釋出善意的事情，比較遺憾的是，台灣方面釋出善意，卻沒有看到中國大陸有同樣、對等的釋出善意，中國最近還片面改變現狀、調整M503航線，也衝擊兩岸飛航安全。

賴清德說，他的態度還是如同先前所講，對於兩岸承諾不變、善意不變，希望可以回到雙方對等、互相友善的狀態。（編輯：謝佳珍）1130207

#中國
#吳崢
#賴清德
#觀光署
#交通部
延伸閱讀
中國未開放團客來台、片面改M503航路 觀光署：赴陸旅遊團即起停招
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