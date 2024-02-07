賴清德：年後啟動黨務革新 辦國家希望工程論壇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北7日電）民進黨副秘書長何博文、翁世豪等新人事到位，民進黨主席、總統當選人賴清德今天宣示農曆年後從組織改造、社群溝通、社會對話3大面向啟動黨務革新，舉辦論壇研討會，展開國家希望工程前期作業，讓交接期間沒空窗期。

民進黨今天召開中常會，賴清德向黨內表示，前天他完成為期2週的環島感恩之旅，除了表達最誠摯感謝，同時聽取各界建言。

賴清德指出，人民對民進黨期待很深，對國家責任也很重，他宣示，即將在農曆年後啟動黨務革新計劃，預計以「3大核心」為目標，驅動民進黨的黨務改革。從組織改造、社群溝通、社會對話，3大面向啟動黨務革新，進而展開下一步的「國家希望工程」。

第一是「黨務系統組織再造」，賴清德說明，民進黨長期以來的核心價值就是世代合作、培養人才，讓黨務組織活化，並且培育新世代的公共事務人才，為黨培育人才、為國家舉才。透過中央黨部組織再造，讓各部門更符合社會期待與回應各項公共議題需求，並讓新世代人才有更大空間進入黨務系統，進行人才甄補。

賴清德向中常委介紹新任副秘書長何博文，他提到，何博文對地方組織瞭若指掌，又有全方位歷練，另一位副秘書長翁世豪是有多次選戰經驗的文宣行銷人才。另外，聘請有豐富地方經驗，曾任多次地方議員的江志銘擔任社運部主任，也委請資深黨務幹部、不分區立委候選人廖韶吟擔任秘書處主任。

第二是「宣傳溝通平台再升級」，賴清德強調，因應社群與新媒體世代的來臨，黨部未來將與府、院、黨團更緊密聯繫與合作，透過讓黨部官方社群平台的紛絲擴增計畫、新媒體工具再升級，以黨部為驅動引擎，讓未來執政團隊與社會溝通、尤其是與新世代的對話，更全面、更進化、更具社群親近化。

賴清德解釋，第三是「舉辦國家希望工程議題論壇，啟動社會溝通」，大選期間提出的國家希望工程藍圖，其中以「健康台灣」、「投資未來世代」最為急迫且重要，選後即要求幕僚展開籌備作業，將於年後舉辦兩大議題論壇研討會，以廣納各界建言、擴大社會溝通兩大目標，展開國家希望工程前期作業，讓交接期間沒有空窗期，為新政府上任前的重點執政方針做前期準備，即刻回應社會期待。（編輯：張若瑤）1130207