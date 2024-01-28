賴清德：過去中央執政腰彎得不夠 要檢討改進

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（中央社記者蘇木春台中28日電）民進黨主席暨總統當選人賴清德與副總統當選人蕭美琴，今天在台中出席感恩便當會，賴清德會中表示，對於有些民眾未支持，過去中央執政可能「腰彎得不夠彎」，要檢討改進、尋求支持。

賴清德與蕭美琴今天中午在台中市北屯區好運來婚宴會館，舉辦感恩台中便當會，民進黨此次在台中市提名的8名立委候選人中，僅有林靜儀另有行程未出席，其餘7人及民進黨台中市黨部主委李天生，與地方民意代表等人皆出席。

李天生接受媒體聯訪時轉述，賴清德指出，這次選舉發現民進黨與年輕世代有些脫節，未來要繼續努力，並請大家加強與年輕人的連結，對於年輕人的意見與需求，要及時反應。

此外，賴清德會中表示，總統蔡英文已經把台灣隊長接棒給他，未來希望大家繼續待在台灣隊，未來立法院三黨不過半，在政策推動上會較為困難，對於地方的需求與聲音，可以即時讓他聽到、改進。

至於民進黨在台中只剩2席立委，賴清德說，這次選舉謝謝大家支持民進黨，對於有些民眾未支持，過去中央執政可能「屈得不夠低、腰彎得不夠彎」，要檢討改進，但理想沒有改變，未來意志會更堅定，會繼續尋求民眾支持。（編輯：黃世雅）1130128