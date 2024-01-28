更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

賴清德：過去中央執政腰彎得不夠 要檢討改進

2024/1/28 18:14（1/28 20:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨主席暨總統當選人賴清德（前）與副總統當選人蕭美琴（左4）28日中午在台中市北屯區舉辦感恩便當會，賴清德致詞表示，對於有些民眾未支持，過去中央執政可能「屈得不夠低、腰彎得不夠彎」，要檢討改進。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 113年1月28日
民進黨主席暨總統當選人賴清德（前）與副總統當選人蕭美琴（左4）28日中午在台中市北屯區舉辦感恩便當會，賴清德致詞表示，對於有些民眾未支持，過去中央執政可能「屈得不夠低、腰彎得不夠彎」，要檢討改進。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 113年1月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中28日電）民進黨主席暨總統當選人賴清德與副總統當選人蕭美琴，今天在台中出席感恩便當會，賴清德會中表示，對於有些民眾未支持，過去中央執政可能「腰彎得不夠彎」，要檢討改進、尋求支持。

賴清德與蕭美琴今天中午在台中市北屯區好運來婚宴會館，舉辦感恩台中便當會，民進黨此次在台中市提名的8名立委候選人中，僅有林靜儀另有行程未出席，其餘7人及民進黨台中市黨部主委李天生，與地方民意代表等人皆出席。

李天生接受媒體聯訪時轉述，賴清德指出，這次選舉發現民進黨與年輕世代有些脫節，未來要繼續努力，並請大家加強與年輕人的連結，對於年輕人的意見與需求，要及時反應。

此外，賴清德會中表示，總統蔡英文已經把台灣隊長接棒給他，未來希望大家繼續待在台灣隊，未來立法院三黨不過半，在政策推動上會較為困難，對於地方的需求與聲音，可以即時讓他聽到、改進。

至於民進黨在台中只剩2席立委，賴清德說，這次選舉謝謝大家支持民進黨，對於有些民眾未支持，過去中央執政可能「屈得不夠低、腰彎得不夠彎」，要檢討改進，但理想沒有改變，未來意志會更堅定，會繼續尋求民眾支持。（編輯：黃世雅）1130128

#李天生
#賴清德
#民進黨
#民進黨台中市黨部
#蕭美琴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.21