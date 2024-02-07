瘦肉精風波 民進黨盼行政部門查源頭釐真相

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（中央社記者葉素萍台北7日電）台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，民進黨發言人吳崢今天說，民進黨非常關注，也期待行政部門持續追查源頭，盡速釐清真相，為人民食安把關；為何全國298個樣品都查無瘦肉精，只有台中的單一件肉品有驗出西布特羅。

吳崢在民進黨中常會後記者會受訪表示，民進黨高度關注最近的瘦肉精事件，也與行政團隊保持密切聯繫，農曆春節將近，相信民眾都非常注重食安問題，關切真相何時能水落石出。

吳崢說，民進黨也注意到，今天上午食藥署召開記者會公布複驗結果，證實檢出瘦肉精西布特羅0.001ppm，同時衛福部、農業部也有在全國做擴大篩檢，包括上游的飼料端、下游屠宰場、整個產業鏈，甚至包含擴大檢查台糖的另外10座肉豬場，總共採檢了餘下的298件肉類樣品，而相關採檢都沒有驗出瘦肉精。

吳崢強調，民進黨認為食安把關是當前最重要、最緊急的任務，同時也刻不容緩，為何全國298個樣品都查無瘦肉精，唯獨只有台中的單一件肉品有驗出西布特羅，民進黨非常關注，也期待行政部門持續追查源頭，盡速釐清真相，為民眾食安、安心用餐環境把關。

豬肉議題也是今天民進黨中常會討論焦點，中常委吳思瑤會後受訪表示，溯源是現在最重要的事，要判定為何這塊豬肉有問題、這塊豬肉從哪裡來、西布特羅從哪裡來，溯源是眼前最重要的事，也是大家共同疑問。

吳思瑤說，西布特羅非常昂貴，豬農與養豬場，不可能花這麼高昂經費購買已被列為禁藥的瘦肉精，現在已查到西布特羅進口商應當就是限定販售給實驗室，所以，不能排除這事件是實驗室污染的問題。

吳思瑤表示，目前可以判定是單一事件，不是系統性的污染或是系統性擴散，食安零容忍，但大家可以安心。

對於國民黨要求衛福部次長王必勝下台，吳思瑤說，她個人立場是，情緒性發言真的不需要，務實、負責、科學把前因後果查清楚，才是社會所期待。

中常委蔡易餘則說，台糖應捍衛自己權利，提告是一種方式。（編輯：蘇志宗）1130207