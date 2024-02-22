藍籲政府說明海巡未錄影 綠：由檢調讓真相水落石出

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（中央社記者王承中、王揚宇台北22日電）中國快艇翻覆2死，外界關注海巡執法未即時蒐證致難釐清事故原因。國民黨團今天表示，依法海巡人員執法應隨時錄影蒐證，要求政府說明清楚。民進黨團則指出，支持檢調大力作為讓真相水落石出，過度苛責執勤人員不是該有的態度。

中國快艇事件釀2死。金門地檢署指海巡巡防艇上沒有錄影器材。針對巡防艇追緝過程中，船身是否與對方發生碰撞引發關注，但由於海巡人員執法因未全程錄影、錄音，引發外界熱議、質疑。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘、國民黨立委徐巧芯、黃健豪等人，今天在黨團記者室召開「陸船翻覆案沒有錄影？海委會自始包庇？」記者會。

洪孟楷表示，海巡署在執法過程沒有相關的錄影，違反標準程序。根據海域執法作業規範，其中就明白規定，海巡人員執行職務，應隨時以照相、錄音、錄影或其他蒐證方式，保全相關事證。遭遇反抗或攻擊，必要時也要同時全程錄影照相存證。

洪孟楷指出，一艘海巡快艇上有4名海巡人員，難道4個人都忘記錄影。國民黨團站在支持執法人員的立場上，重點在於真相為何，民進黨團不用遇事就扣紅帽，為何沒有全程錄音錄影的紀錄，民進黨政府應該要好好說明清楚到底發生什麼事。

林思銘表示，立法院在2019年通過提案，要求海巡署應為外勤執法人員增購秘錄器，以面對任何狀況發生時，可以錄下勤務執行的實況，作為日後的證據。但從此事可以看出，海巡署違反立法院當初的決議，根本就是藐視國會，要求追究相關人員的責任。

黃健豪指出，支持海巡署執法，但執法過程中，依法要開啟秘錄器，為何沒有開啟，他認為海洋委員會主委管碧玲及海巡署應該要說明清楚，並為此事負責。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、副幹事長林楚茵今天召開輿情回應記者會。吳思瑤認為，國民黨團記者會的標題用「包庇」2字，根本在為難合理合法的執法人員，而本案檢調在偵辦中，用這2個字來質疑根本是預設立場、用政治影響辦案，這是不好的負面示範，大家不樂見。

吳思瑤說，司法應當獨立，支持檢調大力作為讓真相水落石出，但台灣作為一個有公權力、管轄權的政府，難道不該強力執法保護國家資源、漁民，而過去幾年有4000多起中國漁船非法越界捕撈情形，其中12件因為拒檢發生擦撞，希望大家一起支持執法、保護漁民。

莊瑞雄表示，該遵守的規範，政府會要求海巡人員恪遵規範，但過度苛責第一線執勤人員，不是各政黨該有的態度，期待各政黨靜待司法調查出來後，再對事件進行議論，可能會比較好，否則好像在攻擊海巡人員。

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媒體追問，有國民黨立委要求海委會主委管碧玲下台。吳思瑤說，大家可提出問政提醒、建議，但本案還在偵辦中，海巡、海委會保護漁民履行使命與職責，有做錯什麼事情，請在野黨立委不要把動輒要官員下台成為其口頭禪。

林楚茵指出，第一線執法人員如果有疏漏或有要改進的地方，可以依照現有法規、SOP檢討，但不能站在對立面，覺得他們捍衛國家水域是錯誤的，國民黨永遠在檢討受害者，不去甚至不敢檢討加害人。（編輯：黃國倫）1130222