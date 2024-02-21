金廈海域爭端 賴清德3態度：支持海巡堅定執法

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（中央社記者葉素萍台北21日電）中國大陸快艇越界闖入金門海域，拒檢後翻覆釀2死。民進黨發言人吳崢今天轉述黨主席賴清德在民進黨中常會的3點態度表示，一定要妥善處理、持續支持海巡堅定執法、避免未來類似狀況再次出現。

中國一艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死。

民進黨發言人吳崢下午在中常會後記者會受訪時，轉達賴清德3點態度，包括，一、中國籍漁船在台灣海巡取締登檢過程中翻覆，導致2名中國籍人士過世，事後一定要妥善處理；二，民進黨未來會持續支持海巡堅定執法；三、未來也會持續努力關注，避免類似狀況再次出現。

另外，民進黨中常委吳思瑤在中常會後受訪表示，行政部門列席代表、行政院副院長鄭文燦向中常委們報告此事並提到，台灣站在道理的一方，依法執行守衛台灣漁業安全與漁民權益，都是為所當為，也希望未來避免類似遺憾事件再發生。

吳思瑤說，目前掌握的登檢程序，可以清楚看到，海巡相關執法是恪守應當遵循的SOP，並沒有操之在我方的執法過當疑慮，但無論如何，讓金門地檢好好偵辦，也希望在公正超然偵辦之下，讓事件原委清楚呈現。

吳思瑤表示，執法一切依規依法，中國非法捕撈的漁船，確實是因為自身的高速蛇行，造成此遺憾事件，相信可以在未來偵辦過程，藉由檢調讓事實釐清，賴清德也清楚地表示，要妥善因應，確認未來的執法要持續守護國家與漁民，此外，大家要一起做為漁民與執法人員的最強後盾。（編輯：翟思嘉）1130221