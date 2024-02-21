賴清德：盤點工具推下階段政策 改善所得不平等

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（中央社記者葉素萍台北21日電）新國會昨天開議，藍綠白陣營攻防不斷。民進黨主席賴清德今天勉勵黨內，在立法院要成為穩定國家的力量，堅守民進黨是「改革第一品牌」的路線；他也提到，要盤點改善所得不平等的各種政策工具，並推出下一階段的有效政策。

民進黨中常會今天邀請台大經濟系教授林明仁專案報告「所得不平等，教育與AI」。

賴清德說，今天的主題「所得不平等，教育與AI」，關係到國家未來的發展，也是擬訂政策需要關注的重要面向。從林明仁分享的關鍵數據可以看到，民進黨執政重視所得不平等的問題，例如，連續第8年調漲最低工資，照顧所得弱勢者，加薪減稅增福利的施政，已經看到成效。

賴清德表示，競選期間，他所提出的教育平權政策，讓私立大專生獲得一年3.5萬元的學雜費補助，這個月已上路，不少大學生願意在網路上貼出學費單，呼應政府施政。他從投資青年的起點「教育」著手，緩解社會不平等。這政見在智庫討論時，也相當程度參考了林明仁與學生的研究，謝謝林明仁。

賴清德說，面對未來，對於政府可執行以改善所得不平等的各種政策工具，將加以盤點，輔以政府資料庫的實證資料來驗證、深化，並推出下一階段的有效政策。讓所得重分配更能有效發揮效果，讓財富是以薪資所得為主的納稅人被善待，中間與低薪所得者，得到政府適當且充足支持。

賴清德認為，國家治理、政策因果成效的評估，都需要資料佐證。他非常認同林明仁所提到的方向，將散落於各部會的教育、醫療、勞動等資料串聯並進行有意義分析，依據結果並推動對應政策，持續往「循證治理」的方向努力。

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另外，立法院昨天開議，藍綠白攻防激烈，民進黨內人士轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天向中常委們談及近期國會議事狀況說，「這只是第一天，接下來每天都會這樣」。

黨內人士轉述，賴清德聞言勉勵與會者說，雖然民進黨現在在立法院不是最多數的黨，但是民進黨還是執政黨，所以要發揮穩定國家的力量，堅守民進黨是「改革第一品牌」的路線。（編輯：林興盟）1130221